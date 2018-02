Kylie Jenner anuncia el nacimiento de su primera hija

Kylie Jenner, la hermana pequeña del clan Kardashian-Jenner, ha confirmado por fin lo que muchos pensaban. Estaba embarazada, algo que ha ocultado a los medios de comunicación y las redes sociales, y ya ha sido madre de una niña.

El bebé, según ha contado en Instagram la propia Jenner, nació el pasado 1 de febrero. En el mensaje, pide disculpas por no haber contado antes que esperaba un hijo. "Pero mi embarazo no es algo que quisiera hacer delante del mundo. Sé que debía prepararme para este momento de mi vida del modo más relajado y sano posible".

La nueva mamá asegura también que "el embarazo ha sido la experiencia más bella, poderosa" y que más ha cambiado su vida. "Agradezco a mis amigos y sobre todo a mi familia que me hayan ayudado a hacer este momento especial lo más privado posible. Mi preciosa y saludable hija llegó al mundo el 1 de febrero, y yo no podía esperar para compartir esta bendición. Nunca he sentido un amor y una felicidad como estos", afirma.

