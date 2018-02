Nuevos testigos convierte la muerte de Natalie Wood en "sospechosa"

"Por primera vez" hay "declaraciones de testigos que retratan una nueva secuencia de acontecimientos en el barco esa noche", indicó un portavoz del departamento del aguacil del condado de Los Ángeles en un comunicado recogido por la cadena CBS.

De acuerdo con la nota, un testigo afirmó haber escuchado gritos y ruidos desde el camarote de Natalie Wood y su esposo, el también actor Robert Wagner.

Posteriormente, otros testigos identificaron a un hombre y una mujer discutiendo en la popa del barco y consideraron que esas voces pertenecían a Wood y Wagner.

El comunicado fue emitido horas después de que se conociera que las autoridades consideran a Wagner como una "persona de interés" dentro de la investigación por la muerte de su esposa, un caso que fue reabierto en noviembre de 2011.

Bajo la fórmula de "persona de interés", se suele identificar en EE.UU. a un individuo que puede estar involucrado en el caso o que puede ayudar a esclarecerlo, pero que no es ni formal ni legalmente un sospechoso.

Según CBS, que emitirá el próximo sábado 'Natalie Wood: Death in Dark Water' dentro de su espacio de investigación '48 Hours', Wagner, de 87 años, se ha negado a hablar con los investigadores desde la reapertura del caso.

La muerte de Wood conmocionó al mundo el 29 de noviembre de 1981, al aparecer ahogada, a los 43 años, en las proximidades de la isla californiana de Santa Catalina, donde pasaba el fin de semana junto a su marido Robert Wagner y al actor Christopher Walken.

La investigación en su momento determinó que Wood, después de haber bebido en exceso y de una discusión con Wagner, quiso dejar el yate en el que se encontraba.

Según esa versión, la actriz intentó subirse en un bote de goma pero se cayó al agua y se ahogó, puesto que no sabía nadar.

Los investigadores en un principio dictaminaron que su fallecimiento se debió a un ahogamiento accidental, si bien en 2013 matizaron que fue causado por "ahogamiento y otros factores indeterminados".

Natalie Wood participó en filmes míticos como 'Rebel Without a Cause' (1955), 'Splendor in the Grass' o 'West side Story', ambas de 1961.