Paris Hilton se convierte en Kim Kardashian

Paris Hilton se ha convertido en Kim Kardashian . Y el parecido es tal, que si uno no se fija bien, es fácil confundirla con la 'celebrity' estadounidense.

La heredera del imperio hotelero ha colgado las fotos en su cuenta de Instagram y es ahí donde da una pista de cuál es la razón de semejante cambio. En realidad, Hilton está echando una mano al marido de su amiga en la promoción de su marca de ropa.

Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el Ene 30, 2018 at 9:57 PST

Kanye West está a punto de sacar al mercado la nueva colección de Yezzy. La Season 6 Collection, que así se llama, verá la luz en la próxima semana de la moda de Nueva York. Pero West ya está calentando motores y las imágenes de Paris Hilton son el primer paso de la campaña de márquetin que ha preparado.

En las fotos, Paris Hilton luce la melena rubia -y con las raíces negras- y la pose de Kardashian. Y todas las prendas que viste pertecen a la Season 6 Collection. El 'look' tiene un inconfundible aire 'kardashiano', ya que la mujer de West es la principal modelo de Yeezy y viste muy a menudo ropa de la marca de su marido. Prendas deportivas, muy ajustadas y siempre con generosos escotes y barrigas al aire.

Paris Hilton no es la única famosa que se ha unido a esta campaña publicitaria, aunque las demás no son demasiado conocidas fuera de Estados Unidos. Modelos y actrices como Yovanna Ventura, Abigail Ratchford, Amina Blue, Sami Miro y Madeleine Rose, entre otras, también se han 'disfrazado' de Kim Kardashian para hacerle publicidad a una colección que no es para todos los públicos -por aquello del precio-... ni para todos los cuerpos.