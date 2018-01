El wasap que alerta del riesgo de algunos aceites ataca de nuevo (y es falso)

Internet puede ser una estupenda fuente de información... y un peligroso nido de bulos y mentiras. Y algunos aparecen una y otra vez a pesar de que han sido desmentidos sin lugar a dudas. Así, muchos aragoneses reciben estos días un mensaje de Whastapp que alerta de los riesgos de consumir determinadas marcas de aceite de oliva.

El wasap incluye una lista de aceites clasificados como "buena calidad", "calidad media", "no recomendado" y "no apto para el consumo". Y todo precedido por un alarmista "¡¡MÁXIMA DIFUSIÓN!! Listado de los aceites de oliva testados por la OCU. Los que llaman 'lampantes' son industriales, o sea, no comestibles. Estamos vivos de milagro".

El mensaje no es nuevo. El verano pasado, la propia OCU ya emitió un comunicado en el que negaba la veracidad de esas informaciones y en el que explicaba, además, que se trataba de una distorsión de un informe sobre aceites de oliva que habían publicado en 2012.