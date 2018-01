Intensos rumores de crisis en la relación de Jorge Javier Vázquez y su pareja

Aunque las fuentes no ahondan en las razones concretas de este distanciamiento, lo cierto es que parece que Jorge Javier Vázquez no está viviendo su mejor momento amoroso y hay incluso comentaristas que aseguran que la pareja llevaría meses arrastrando una crisis que podría terminar con esta relación, que ya ha tenido numerosos altibajos.

Mientras algunos informadores aseguran que Paco ya habría abandonado el chalé que compartían en Madrid, otros insisten en que es una discusión sin mayor trascendencia, similar a otras que han podido tener en otras ocasiones.

De hecho, el propio presentador, a pesar de ser muy celoso de su intimidad ha hecho alusión a estas desavenencias en algunas ocasiones. La última de ellas fue en el programa de Telecinco dirigido por Ana Rosa Quintana, en el que aseguró que el conflicto catalán a punto estuvo de acabar con su historia de amor. "Empezamos a discutir y lo dejamos. No te voy a desvelar las posturas porque forma parte de su privacidad", relató el conductor de 'Sálvame' y 'Gran Hermano' en televisión.

Pero esta no es la única decepción sentimental y afectiva que el popular presentador ha sufrido recientemente. De hecho, en el blog que escribe semanalmente en la revista Lecturas, se hace eco esta semana de la discusión que tuvo con Risto Mejide y que a punto estuvo de acabar con su amistad. Un episodio que tuvo lugar durante las grabaciones de 'Got Talent' y que él narra con estas palabras: "Durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo bronca heavy entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante algún tiempo. Cosa que, por un lado, me gusta porque significa que vivo con pasión mi profesión. Y por otro, no me hace tanta gracia porque creo que ya soy mayorcito para llevarme esos sofocones".

Visto lo visto, el presentador de Telecinco tiene el corazón más dañado de lo que a él le gustaría.