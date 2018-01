La bloguera de moda que enseña las vergüenzas de 'Vogue'

Son esos foros, precisamente, los que Pereira ha denunciado como principales responsables de los insultos y hasta amenazas que ha recibido en los últimos años y en los que, según cuenta, han llegado a desearle la muerte.

"El vídeo de hoy probablemente sea el más duro que he publicado y publicaré por aquí jamás", comienza su grabación. En ella, cuanta primero que ya sufrió 'bulliyng' en sus años de colegio, pero que con el apoyo de sus su familia, del propio centro escolar y de muchos de sus compañeros de clase, logró superarlo.

Después, empieza a describir cómo en uno de los foros de la citada revista hay "más de 2.800 páginas y 70.000 mensajes" sobre ella en los que solo aparecen "insultos, mofas, incitación al odio e intentos de desprestigio". La acusan de mantener relaciones sexuales para lograr contratos con algunas marcas, arremeten contra su físico y desean que se hunda su empresa. También atacan a su pareja, de origen árabe, con "insultos racistas de todo tipo".

Por eso, asegura, "el acoso cibernético es acoso real, no son tonterías". Y por eso, cuenta que se ha cansado y que ha decidido denunciarlo aprovechando la ola internacional de lucha contra el acoso a las mujeres. Este, dice, es "un momento de revolución femenina en el que debemos apoyarnos más que nunca y mostrar que juntas somos más fuertes. Me gustaría un mundo en el que las mujeres nos apoyásemos más, un mundo en el que no existieran mujeres tratando de destruir a otras mujeres".

El vídeo de Lovely Pepa, colgado en su canal de Youtube, llevaba este viernes 400.000 visualizaciones y era compartido por miles de personas en las redes sociales.

Ante esa avalancha, la revista 'Vogue' no ha querido permanecer impasible. Y en un tuit ha anunciado el inmediato cierre de sus polémico foros. No solo el dedicado a Lovely Pepa, sino todos los que hasta ahora albergaba su web.

"Estamos profundamente comprometidos con el respeto a la mujer y entre las mujeres. Estamos consternados con los testimonios que hemos recibido y queremos que situaciones como estas no se vuelvan a repetir", ha asegurado la revista.

En cualquier caso, Pereira termina su vídeo recordando que el acoso en las redes "es una realidad". Y que, con testimonios como el suyo, trata de sacarlos a la luz para ayudar a otras personas que no tienen su visibilidad. "No podemos quedarnos callados", dice.