Pedro del Hierro regresa a la pasarela de Cibeles

En esta edición vuelven al programa general de la pasarela destacados nombres de la moda española como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano y Moisés Nieto, mientras que se estrenan La Condesa, Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing. Su sumarán así a otras 40 firmas que mostrarán sus propuestas para el otoño-invierno 2018-19, a excepción de Roberto Verino, Oliva, María Escoté y Pedro del Hierro, que se centran en la próxima temporada primavera-verano, siguiendo la interesante y, por desgracia, poco extendida tendencia del 'ver ahora, comprar ahora'.

Este miércoles las presentaciones tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad. En concreto, lo hicieron Duarte, Pilar Dalbat, Jesús Lorenzo, Oteyza y Pedro del Hierro. Oteyza ofreció una singular performance en Matadero Madrid con ovejas de lana merina negra para recuperar una prenda tan maravillosa como olvidada: la capa. Pilar Dalbat acabó con la clásica imagen deportista en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mientras la firma de moda masculina Duarte eligió la galería de arte IKB 191 Studio.

Jesús Lorenzo permitió a los asistentes a su presentación en el Hotel Santo Mauro interactuar con sus piezas expuestas en una jornada que cerró Pedro del Hierro. La popular empresa, que cumple tres décadas en el sector, regresó a las pasarelas después de 16 años de ausencia gracias al arrojo de su nuevo equipo, con Nacho Aguayo y Alex Miralles como directores creativos. Pero, ¿por qué ahora? «Es un buen momento. Las ventas nos acompañan», asegura Aguayo, responsable de la línea de mujer, que considera que es poner a la figura del fundador de la firma «en el puesto que le corresponde».

IFEMA se llena de moda

María Escoté abre este jueves el calendario de desfiles en IFEMA, con la presentación de su colección con el concepto See now, Buy now. El cierre del calendario de diseñadores consagrados, el domingo 28 de enero, correrá a cargo del diseñador Palomo Spain, uno de los nuevos grandes talentos de la moda española, cuya desbordante creatividad, fantasía y buen hacer tomarán forma en el Teatro Real. En el capítulo de novedades resulta relevante la vuelta al programa general de Oliva, Leandro Cano, Moisés Nieto y Miguel Marinero.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de MBFWMadrid se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO, plataforma clave para la renovación de la moda española. En esta convocatoria, la apertura de la vigésimo cuarta edición del programa de desfiles de Samsung EGO correrá a cargo de Zer, firma ganadora de la novena edición del premio Samsung EGO Innovation Proyect, galardón que pone en valor los proyectos de diseñadores emergentes, en los que Moda y Tecnología se unen en cualquiera de sus fases de creación. A continuación, se sucederán los desfiles dobles, que contarán con la participación de diez jóvenes creadores españoles -tres ya presentes en ediciones anteriores y siete novatos-, así como con la firma internacional Babukhadia, procedente de la Mercedes-Benz Fashion Week de Tbilisi, en el marco del premio Mercedes-Benz Fashion Talent.