¿Sabes a qué serie corresponde cada dibujo?

Diez retratos de la pareja caracterizados como los personajes de otras tantas series de dibujos. Concretamente, las favoritas de la chica. El resultado son una decena de ilustraciones en las que es muy fácil adivinar a que 'cartoon' se refieren.

Según ha contado al portal BuzzFeed, O'Hickey trabajó alrededor de un mes en las caricaturas. Fue perfilando los personajes, hasta que logró el estilo de cada serie. Y a tenor de la reacción, su novia quedó encantada con el regalo.

“Lindsay no dejó de darme las gracias una y otra vez mientras los miraba. Cuando terminó sus ojos estaban preciosos y llorosos, se lanzó sobre mí y me dio un abrazo y un beso, me miró a los ojos y dijo, ‘Te quiero hasta la luna y vuelta’. Fue perfecto, su reacción casi me hace llorar”, ha explicado el joven.

Las ilustraciones no solo han conquistado a Lindsay, sino que han dado a O'Hickey cientos de nuevos seguidores en Instagram, donde enseñó los dibujos, y decenas de encargos para que haga retratos similares de otras personas. Tantos, que el ilustrador ha colgado en la red social sus tarifas, para gestionar mejor los nuevos trabajos. Un detalle cariñoso que ha terminado siendo un negocio.

Aquí van los diez dibujos de O'Hickey. ¿Se atreven a adivinar a qué serie corresponden antes de mirar el nombre?:

'Los Simpson'.

'Bola de Dragón'.

'Padre de Familia'.

'South Park'.

'Hora de aventuras'.

'Rick y Morty'.

'Steven Universe'.

'Bob's Burgers'.

Al estilo Disney.

Imitando los dibujos antiguos de Walt Disney.