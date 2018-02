Refugiados: cinco años de pesadilla

Por un lado, nadie habla de ellos. No se citan a los más de 5.000 fallecidos en el Mediterráneo en 2016 y los 3.000 en 2017. Ni a los tres millones que se hacinan en Turquía o al millón de atrapados en el Líbano. No se habla de la desaparición de 10.000 niños en Europa. Parece que nadie hable de los refugiados y, sin embargo, están en boca de todos. Porque los refugiados son clave para lograr una coalición de gobierno en Alemania, y han sido punto fundamental de la campaña de la extrema derecha en Austria (donde el partido más racista se ha hecho con la cancillería). "Es un tema que, directamente, ha desaparecido de los medios. Hace un año, un solo tuit de un rescate generaba decenas de llamadas de medios de comunicación. Ahora, rescates de 700 personas o naufragios con decenas de muertos pasan desapercibidos", destacan desde Proactiva Open Arms, ONG española que trabaja frente a la costa libia para interceptar embarcaciones abarrotadas de migrantes.

La situación es ahora peor que en 2015. Mucho peor. Acuerdos entre la Unión Europea y países como Turquía han convertido la vida de los refugiados en un infierno. Hasta tres millones no pueden moverse de Turquía y esperan algún milagro. Otros, engañados por las mafias, viajan hasta Libia, donde son desplumados de todo su dinero, explotados laboralmente o incluso vendidos como esclavos (como denunció el mes pasado la CNN en un estremecedor vídeo) cuando ya no tienen cómo pagar el resto de extorsiones. "Y al final, cuando al fin pueden montarse en una barca y escapar, lo hacen hacia una muerte segura. Tras pagar miles de euros a las mafias y pasar un infierno que puede durar uno o dos años, se montan en una embarcación de madera o de plástico, hinchable. Les dicen: “¿Ves esa luz? Eso es Italia”. Pero no es cierto, esa luz es de una pequeña plataforma petrolera a 15 millas. Italia está mucho más lejos, a más de 300 millas. Y no se puede alcanzar con un barco semejante", asegura Regina Valero, aragonesa voluntaria de la organización Proactiva, que en los últimos meses se ha convertido en ángel de la guarda para miles de migrantes que salvan la vida gracias a la valentía de estos voluntarios.

Valero estuvo en abril y junio del año pasado, quince días en alta mar en el golfo de Azzurro, y sin ningún tipo de apoyo, ni de las autoridades libias ni de las italianas, "porque las organizaciones ahora no tenemos nada fácil trabajar, ni Italia ni Libia nos ayudan. Más bien intentan impedirlo". De hecho, un fiscal italiano acusó (sin pruebas) el año pasado a varias ONG de "complicidad" con las mafias de refugiados y entre las señaladas se encontraba la española Proactiva Open Arms. "En los últimos meses nuestro trabajo se ha entorpecido, nos han apuntado con armas, han disparado en el aire, las autoridades libias no nos dejan entrar en sus aguas... ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no quiere más migrantes, porque todos los esfuerzos de Bruselas van a bloquear las entradas", resume Valero. Enfermera de profesión, atiende junto al médico a los migrantes rescatados, "mujeres, niños, hombres con el rostro desencajado del terror. Personas que han viajado en una barca de madera en tres niveles, que por el peso se ha hundido parcialmente, de manera que todos los que ocupaban el primer nivel se han ahogado. Atendemos, sobre todo, quemaduras. El combustible del barco en contacto con el agua se vuelve corrosivo y tenemos que curar heridas terribles. Otras veces embarcamos a madres con hijos que todavía tienen el cordón umbilical. Y nos dicen “prefiero arriesgarme a la muerte antes que permitir que mi hijo nazca en un infierno como es Libia”", cuenta Valero.