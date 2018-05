Sexo, drogas y rock and roll. Es la máxima de los chicos más duros del lugar. Pero en este caso quizá deberíamos cambiarla y convertirla en algo así como sexo, gatos y rock and roll.

Es el lema perfecto para The Kitten Covers, la página web que versiona las portadas de algunos de los discos más famosos de la historia del rock y sustituye a sus protagonistas por... gatitos.

El resultado es sorprendente y sobre todo, muy divertido. Detrás del proyecto está la músico, diseñadora y productora neoyorquina Alfra Martini, que cuelga en internet las portadas que idea.

Visto el resultado, los gatitos son eclécticos en sus gustos. Lo mismo se visten de indios, vaqueros y policías en una portada de los Village People, que imitan a un pensativo Bruce Springsteen o se tiran a la piscina al estilo Nirvana.

Según ha contado Martini a la Universidad de Texas, que se ha fijado en su trabajo, todo empezó cuando repasaba viejas portadas y, de repente, le vino a la mente la imagen de David Bowie convertido en gato. Abrió un programa de edición de imagen, hizo su primera portada y el resultado le pareció tan bueno que decidió seguir con otros discos icónicos.

Así nació su web, que acumula decenas de imágenes.

La de Bowie fue la primera. Tras ella llegaron otras como esta de Kiss, a la que no le falta detalle.

Una de las más famosas de las últimas décadas, la del disco 'Nevermind' de Nirvana, también tiene su versión gatuna.

Al gato John Lennon no le faltan ni las gafas, en esta portada del 'Let it be' de los Beatles.

En la de los Village People hay que admitir que cambia un poco el espíritu de la portada: los gatitos parecen de todo menos machotes, la verdad...

Aquí, sin embargo, los mininos tienen el aire malote de los hermanos Ramone y compañía.

La rubia Blondie es una chica tan dura como su alter ego felino.

Y el amor rockero de Grease resulta igual de romántico protagonizado por dos lindos gatitos.

El trabajo de Martini está tan logrado que hasta Bruce Springsteen, convertido en gato, mantiene su aire lánguido.

La diseñadora muestra también sus creaciones en Twitter, donde advierte de que sus portadas son álbumes de "un mundo dominado por gatos". Ella no lo dice, pero debe referirse a internet, donde los mininos se han convertido en dueños y señores. Pocas cosas tienen tantos vídeos en la red de redes como estos simpáticos animalitos. Bueno, el porno, pero aquí solo nos ocupamos del rock and roll.