'Youtubers', otros planetas

"Yo era su mundo, hasta que conoció otros planetas", dice la famosa frase (des)motivacional que abunda en Pinterest o Facebook. La televisión, la radio, las revistas, eran su mundo, el de los niños y jóvenes de entre 12 y 25 años. El de los elusivos ‘millenials’, cuyo poder de consumo alcanza los 1.300 millones de euros en todo el mundo. Durante décadas consumían lo que se les decía, pero ya no. Ahora han conocido otros planetas: You Tube y sus ‘youtubers’. "Y la televisión, la radio, incluso la prensa, nos ven con malos ojos. No sé si es que no nos entienden, o más bien no nos quieren entender porque no pueden controlarnos, porque les robamos audiencia. ‘Youtuber’ se ha convertido para ellos en sinónimo de “vago que gana dinero haciendo el tonto en internet”. Pero detrás de un ‘youtuber’ hay más. Mucho más", resume Raquel Fernández. Lyragamer para sus 316.000 suscriptores.

Los protagonistas de este reportaje son aragoneses, entre todos suman casi 8 millones de seguidores, han publicado libros y colapsado de fans librerías del paseo de la Independencia o de Puerto Venecia. Ídolos de masas de una generación de jóvenes, pero auténticos desconocidos para el público general. El zaragozano byViruZz cuenta con cuatro millones y medio de seguidores y abarrotó el paseo de la Independencia el pasado abril en la presentación de su segundo libro, ‘El despertar de la bestia’. Tiparraco, también de Zaragoza, tiene un millón y medio de fieles, vídeos que suman 40 millones de visitas y fue arropado por Mercedes Milá tras publicar también su primer libro ‘Es una broma’. Y otros que también se han estrenado en el mundo literario son Marta Álvarez (Martitara), con 70.000 seguidores, cuya novela ‘El despertar de la magia’ se acaba de publicar o Kajal Napalm, que tiene 650.000 asiduos en su canal y otro libro, dedicado al mundo de la publicidad, ‘Publi, has sido una chica mala’.

Todos, creativos aragoneses; todos, en un universo aparte. "’Youtuber’ se ha convertido en una etiqueta negativa, es una profesión y prefieres ni nombrarla. A mí cuando me preguntan a qué me dedico, para evitar debates, les digo que trabajo en “márquetin para internet”. Que lleve tantas horas de esfuerzo creativo, que suponga una jornada laboral de ocho horas todos los días de la semana..., todo eso queda anulado de alguna manera. Siempre me he sentido orgulloso de ser ‘youtuber’ y me cabrea el menosprecio", explica Tiparraco, cuyo verdadero nombre es Jesús Casabón. Su canal de bromas es a medias un experimento sociológico para analizar reacciones humanas en situaciones concretas (cuando alguien pierde un billete de 20 euros, cuando otro es rechazado por su novia al pedir matrimonio...), y a medias un canal un poco gamberro. Pero siempre con un humor inteligente, fresco y diferente. "Cada vídeo requiere muchas horas de trabajo. Primero se madura la idea, en realidad no paro de pensar en nuevas situaciones, las tengo en la cabeza continuamente. Con la idea decidida, hay que pensar en el escenario, la gente que tiene que participar, ir a grabar, hacer las tomas necesarias..., y montar el vídeo. En mi caso, eso son ocho horas diarias de trabajo, seis días a la semana. Aparte, hay que mover el vídeo, leer y moderar comentarios...", enumera Casabón.

No parece un trabajo fácil. Y por ello la comunidad ‘youtuber’ está más que dolida por el tratamiento que reciben de algunos medios de comunicación. La entrevista que un periódico nacional hizo a Elrubius (el ‘youtuber’ más famoso de España, con 26 millones de seguidores) fue "una humillación total", según Raquel Fernández. "Todo un trabajo se tira a la basura por los prejuicios. De alguna manera, lo malo siempre tiene más repercusión. Si un ‘youtuber’ hace vídeos llamando a la gente “caranchoa”, se hará viral y nos criticarán a todos. Si los ‘gamers’ (jugadores de videojuegos) hacemos campaña contra el acoso, no tendrá lugar en los medios".

Comunicación horizontal

La (mala) fama del ‘youtuber’ es alargada. El ‘caranchoa’ hizo daño, después llegó el que grabó a un mendigo comiendo galletas con pasta de dientes. Y la última movida llega desde Andorra la Vella, donde un grupo de ‘youtubers’ españoles comparte una casa de lujo y reconoce, abiertamente, que la finalidad es pagar menos impuestos. Pero la propia comunidad está en contra de esos vídeos y canales, y ha criticado duramente a esos colegas que evaden los impuestos. "Porque hay muchísimos canales de todo tipo de temáticas. El mundo de You Tube es infinito y ahí radica su éxito. Se pueden ver vídeos buenos o malos, de un tema o de otro. Meter a todos en el mismo saco no tiene sentido", considera Marta Álvarez. Con el nombre de Martitara, su canal está dedicado a la literatura juvenil. Es lo que se conoce como ‘booktuber’, persona cuyo canal tiene como tema principal los libros. "Quizá los ‘booktubers’ nos enfrentamos a menos prejuicios, ya que nuestro canal está dedicado a la literatura, pero también nos llueven las críticas".

Si You Tube se ha convertido en la plataforma favorita de niños y adolescentes se debe a la cercanía. La llamada comunicación horizontal donde la estrella, el creativo, está en conexión directa con el espectador a través de comentarios e hilos no solo en You Tube, también en Facebook, Instagram o Twitter. "La audiencia sana es la que se crea y mantienen a través de esa cercanía, por eso el trabajo de un ‘youtuber’ no termina cuando se ha colgado un vídeo, en realidad gran parte del esfuerzo empieza entonces, cuando hay que moverlo, promocionarlo y comentarlo", destaca Víctor Mélida, más conocido como byViruZz. Con sus cuatro millones y medio de seguidores, es uno de los ‘youtubers’ más famosos de España y uno de los ídolos juveniles del momento. Su canal se basa en videojuegos de Clash Royale y Clash of Clans, pero también pueden verse otros contenidos más humorísticos y personales. "Ni siquiera los seguidores saben el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Para explicarlo, siempre hago la analogía entre You Tube y la televisión. Una canal como el mío es como un canal de la tele. La diferencia es que en la televisión hay un departamento creativo, otro de publicidad, otro de márquetin, financiero, etc. Y en el mío, yo soy todo eso. Yo tengo que ser el creativo, grabar y presentar el vídeo, editarlo, promocionarlo, moverlo... Y cuando lo publicas, estar atento a esos comentarios, que pueden superar los 70.000. Por supuesto, al final, no puedes llegar a todo. Pero hay que intentarlo, hay que llegar al máximo número de gente, leer sus críticas y sus opiniones, conectar con ellos".

Es lo que se conoce, según explica Jesús Casabón, como ‘engagement’, la conexión entre ‘youtuber’ y público. "Porque una cosa es tener un millón de seguidores y otra que sean reales. Un usuario puede seguirte pero si no ve tu vídeo tampoco servirá de mucho. Es necesario fidelizar, y más teniendo en cuenta que You Tube es ilimitado, que cada día surgen más y más vídeos y canales, y que la competencia está ahí. De hecho, la plataforma ha cambiado mucho en apenas dos años, el consumo de vídeos de You Tube es más rápido y el usuario pasa de un canal a otro con mucha facilidad y puede estar horas. Por eso, cada vez es más misterioso descubrir qué lleva a la fidelización o cómo conseguir que un vídeo tenga más éxito. He realizado vídeos que me han llevado mucho tiempo de planificación y montaje y que, sin embargo, han recibido menos visitas que otros más sencillos. Nadie sabe realmente cómo se mueve esa audiencia".

¿Millonarios?

¿Cuánto cobra un jugador del Real Zaragoza? ¿Cuánto dinero ingresa a final de mes un presentador de televisión? "Ningún periodista haría esa pregunta a un profesional en una entrevista, pero el sueldo de un ‘youtuber’ está en boca de todos", considera Tonacho, conocido como MinecraftZaragoza. Su canal de videojuegos tiene casi 800.000 seguidores y confiesa estar asombrado por la fascinación que despierta ese mito de los ‘youtubers’ millonarios. "Los habrá, imagino, como también hay periodistas millonarios, o actores, o escritores. Pero se habla de su trabajo, no del dinero que ingresan".

Quizá el sueldo de un ‘youtuber’ esté en boca de todos porque nadie se esperaba que subir vídeos a internet pudiera convertirse en un negocio. El propio Tonacho admite que no tenía ni idea de que sus vídeos pudiesen generar dinero. "Me hice una cuenta en 2005, para subir canciones que interpretaba con la guitarra. Eran vídeos donde mostraba cómo tocar un tema en concreto, por ejemplo ‘La flaca’, y los espectadores podían aprenderlo viéndome tocar a mi. Ya en 2012 me pasé a los videojuegos, pero tampoco con un objetivo especial. Me gustaba ver vídeos de gente jugando y como a mí también me pasaban cosas graciosas, subí los míos. Ni esperaba el éxito ni tenía idea alguna de que podía recibir dinero. Solo meses después arreglé el canal para que produjese ingresos. Y qué quieres que te diga, pues está genial ganar un dinero extra. Y me parece fenomenal que sea por jugar a un videojuego. No me dedico exclusivamente a You Tube, pero son ingresos que vienen muy bien".

El dinero de You Tube se genera de la misma manera que en cualquier otra plataforma televisiva o promocional. Es decir, si hay audiencia se paga. Y si hay mucha audiencia, se cobra más. "Es igual que en la tele: si un programa tiene tres millones de espectadores, habrá más ingresos por publicidad –explica Jesús Casabón–. El dinero que se recibe viene principalmente de los anuncios que saltan al inicio del vídeo". Y al igual que un jugador de fútbol ganará más dinero por publicidad si influye a más consumidores, un ‘youtuber’ recibirá ingresos si consigue fidelizar a cientos de miles de seguidores. "No es tan diferente:_un creativo presenta un contenido que, si gusta, genera ingresos. ¿Por qué entonces hay tanta fascinación por el dinero que se genera en esta plataforma, no será quizá que la gente no entiende aún que You Tube es igual que el cine, la radio o la televisión, que es una plataforma de contenidos?", se pregunta Casabón.

En opinión de Víctor Mélida, "la incomprensión reside en que no contamos con una cadena famosa que nos respalde. Si yo dijese: “Hola, soy byViruZz, el presentador TVE, la gente me identificaría con un canal, tomaría una referencia. Pero yo soy mi propia marca (registrada, por cierto), y como marca tengo unos ingresos en relación a una audiencia, o si tuviera un contrato con un producto publicitario. Pero no tengo un canal famoso que me respalde y a la gente le choca". Y estamos hablando de canales de entretenimiento que en el caso de Tiparraco o byViruZz suman entre los dos casi seis millones de usuarios, con vídeos que superan millones de espectadores. "Más que muchos programas de televisión".

"Se trata de una evolución en el soporte donde vemos productos de entretenimiento. Pero claro, no siempre se acepta esa evolución", destaca por su parte Kajal Napam, nombre de guerra de David Cajal, creativo publicitario zaragozano cuyo canal de You Tube supera los 600.000 fieles. "Las televisiones, en concreto, ven cómo su audiencia se va a otra plataforma y de lo que tienen que darse cuenta es de que la situación ya es diferente, que los usuarios se han movido y que los tiempos pasados ya no volverán. En lugar de luchar contra You Tube, sería mejor que lo aceptaran y vieran las posibilidades que supone". Algunas cadenas intentan aprovecharse del tirón de los ‘youtubers’, como es el caso de Aragón Televisión, que tiene a MinecraftZaragoza como colaborador en su espacio ‘Anochece, que no es poco’, que presenta Luis Larrodera. Tiparraco fue invitado por Mercedes Milá para despedir la primera temporada del espacio literario ‘ConvénZeme’ y Marta Álvarez colabora en Aragón Radio, en el programa ‘Escúchate’, con el locutor Javier Vázquez. "Pero entre unos y otros se desprestigian: ‘youtubers’ critican a los medios convencionales y los otros solo destacan los aspectos negativos de los creativos de You Tube. Pero se puede convivir perfectamente".

De mayor quiero ser...

Y en ese cambio de preferencias también se incluyen las profesiones. Según la última encuesta de Adecco, publicada el pasado agosto, la de ‘youtuber’ ya es la tercera ocupación preferida por los niños aragoneses, solo superada por futbolista y policía. "Los niños se han incorporado ahora a You Tube y eso ha cambiado muchas cosas", destaca Jesús Casabón. "El consumo de vídeos ha aumentado, pero se produce de manera más aleatoria. Se trata de un público que busca contenidos de forma diferente y, por lo tanto, también es más impredecible". Además, a menor edad más curiosidad por conocer detalles personales de sus estrellas favoritas. "En eso tampoco hemos cambiado mucho, si antes querían saber sobre tal futbolista o tal actor, ahora somos los ‘youtubers’", sonríe Víctor Mélida, que cuenta con cientos de miles de niños y niñas que siguen sus vídeos.

Esa curiosidad lleva a establecer incluso relaciones amorosas entre ‘youtubers’ o peleas que no siempre tienen que ser ciertas. "Es el fenómeno que se conoce como ‘shipping’, que consiste en juntar y emparejar. Los seguidores nos preguntan, la curiosidad mueve montañas y no entiende de plataformas", asegura Raquel Fernández. En su caso no hay muchos secretos, está casada con otro ‘youtuber’, el oscense Sergio Guallar, conocido en la plataforma como Sylcred, con más de 80.000 seguidores. "Saben que estamos juntos –se ríe Guallar–. Empezamos en esto cuando éramos novios y ahora ya estamos casados". Y a veces la familia forma parte de los vídeos y supone un toque original para el canal, ya que en un mar de vídeos y contenidos diferenciarse puede ser fundamental.

Ana Lorao (Ana Destino para sus fans), además de un canal de videojuegos que siguen más de 45.000 personas, tiene cuatro hijos y un marido. "Y antes o después acaban todos saliendo en los vídeos. Yo intento grabar por la noche, cuando todos duermen, pero a veces lo tengo que hacer de día, y entra un niño y se pone a jugar conmigo". No les importa mucho a sus seguidores, donde hay muchas mujeres, también madres. "You Tube es un universo enorme, que interesa a millones de personas de todo tipo. El usuario de la plataforma no es siempre un adolescente que mira vídeos de risa o musicales, todos somos en algún momento usuarios porque miramos un tutorial o nos gusta algún contenido en concreto –afirma Lorao–. Por eso siempre me sorprende la mala fama que arrastramos los ‘youtubers’. Creo que ya es hora que nos conozcan un poco más".

El mito crece

Ese mito del dinero rápido y el trabajo fácil ha hecho, según creen los entrevistados, que en el último año y medio la plataforma se haya llenado de nuevos aspirantes a estrellas que quieren triunfar con sus historias. "Es normal que los niños quieran ser ‘youtubers’ y que cada vez haya más personas creando nuevos canales, porque para empezar solo se necesita un ordenador y una cámara y en la mayoría de hogares todo eso está disponible. Además, los temas son libres, cada persona puede elegir lo que más le gusta y eso resulta muy asequible", destaca David Cajal. "El problema solo viene cuando la persona tiene como objetivo principal hacerse famosa o ganar mucho dinero. Entonces no funciona, porque los milagros no existen. Por lo que sea, el público parece notar cuando hay ilusión y ganas de contar algo y le gusta, y entonces sigue. Hace falta espontaneidad y autenticidad. Si no, te dan la espalda".

Para Sergio Guallar, "es importante no obsesionarte con las visitas o con el éxito. Porque entonces no llegarás a nada. Los resultados son muy lentos, hay mucha competencia, muchos vídeos que ver. Lo mejor es disfrutar, elegir un tema que te apasione, subir los vídeos, moverlos por las redes sociales, pero ir poco a poco". Además, según Raquel Fernández, "no todo es tan bonito como parece. Si consigues finalmente ingresos y puedes dedicarte al canal, descubrirás que tu hobby es ahora tu profesión y que te resulta difícil desconectar. No es tan buena vida y a veces resulta bastante sacrificada: te guste o no, tienes que grabar dos o tres vídeos diarios, como es mi caso, da igual si estás de vacaciones o si es fiesta. Como en todas las profesiones, a veces te quemas, te gustaría dejarlo todo. Tienes que mantener los pies en el suelo, recordar qué te llevó a crear el canal y dejar entonces que vuelva la ilusión".

Todos coinciden en lo importante que es tener un plan B, unos estudios que te permitan seguir adelante si el paréntesis de You Tube finaliza. "Porque la plataforma seguirá, pero las modas pasan –considera Jesús Casabón–. En diez años seguirán los vídeos en You Tube, pero seguramente con otras caras y otros contenidos. En mi caso, ya he hecho colaboraciones con la televisión y quiero dirigir allí mi carrera". Marta Álvarez, licenciada en Periodismo, quiere centrarse sobre todo en su profesión literaria. Raquel Fernández ha estudiado teatro y su carrera se dirige hacia el mundo del doblaje. Y Víctor Mélida, que jugó al balonmano en el Bada Huesca, tiene un gran bagaje deportivo.

David Cajal es licenciado en Comunicación Audiovisual y un apasionado de la publicidad. Actualmente compagina su trabajo de ‘youtuber’ con el de creativo para la plataforma Youplanet. "Creo que es mejor tener dos facetas separadas. Lo ideal es que el canal de You Tube complemente tu profesión, para que ambas facetas se retroalimenten". Y los hay que, directamente, como Sergio Guallar o Tonacho, no han querido mezclarlas desde el principio. "No busqué ni el éxito ni la fama, ni me he planteado dedicarme por completo –dice este último–. Y si desde un principio no dedicas horas a grabar, subir y mover, tampoco creces ya más".

Como concluye Raquel Fernández, "el fenómeno pasará, todo evolucionará. Por eso es importante estudiar. Tener una cultura general. A los niños que quieren ser ‘youtubers’ les digo: vale, graba, sube. Pero estudia, sigue una profesión. No querrás ser uno de los que nos dan mala fama por su ignorancia".