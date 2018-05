'Capricho Alfindeño', mejor bocadillo de Ternasco de Aragón 2012

para RL26/06/12 00:00

te aseguro que un buen paladar no mezclaria chipirones con ternasco. simplemente cada cosa en su bokata. veo mas adecuado ternasco con fabada , que ternasco con pescado. y vamos que alla cada uno con sus gustos. simplemente no lo comprare y punto. y por supuesto no lo cocinare en casa. ya hare mis propias recetas no tan "MIX" ;-)