La planta que controla el azúcar en sangre y mejora la memoria y la concentración

Hay varias palabras de moda en nutrición desde hace años en España, que en vez de quedarse viejas, parecen usarse cada vez más. Todo lo que sea natural, orgánico, antioxidante, energizante, saludable o fresco hace que automáticamente se piense en un alimento de calidad. En el mundo de las infusiones también es curioso comprobar como la mayoría sirven para regular muchos procesos en el organismo. Es decir, no son mágicas, pero sí mejoran el día a día a quienes las utilizan de manera consciente.

Muchas infusiones suelen tener además carácter saciante, con lo que se convierten en aliadas para las tentativas de perder el exceso de grasa corporal y pelear contra el sobrepeso. Otras ayudan a controlar el azúcar en sangre y el colesterol malo, o fortalecen los huesos y el sistema inmunológico, con una eficacia que rivaliza con compuestos farmacológicos preparados exclusivamente para aliviar ciertos problemas de salud.

Al hacer infusiones, lo idóneo es calentar el agua hasta un punto cercano a la ebullición, retirarla de la fuente de calor e introducir entonces la hierba o producto que sea protagonista de la operación. Entonces debe taparse y dejar reposar durante unos minutos, para que la infusión se complete y las propiedades de la bebida resultante estén intactas a la hora de ingerirla.

Tiene diferentes aplicaciones terapéuticas y medicinales.

Beneficios de la infusión de salvia

El caso de la infusión de salvia es sorprendente. Se trata de una planta aromática con diferentes aplicaciones medicinales y terapéuticas. Es una lamiácea originaria del sur de Europa y toda el área mediterránea. Lo de salvia no es casual: su nombre deriva de la palabra sanar. Se usa desde siempre como tónico y tiene capacidad antioxidante, además de ser eficaz contra las infecciones; por si fuera poco, también es un ansiolítico natural.

Durante mucho tiempo, las especies de salvia se han utilizado en la medicina tradicional para aliviar el dolor, la inflamación, proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo, los daños de los radicales libres, las infecciones bacterianas y víricas etc. Además, varios estudios concluyen que las especies de salvia pueden considerarse para el desarrollo de medicamentos por su farmacología reportada y sus actividades terapéuticas. El estudio sobre las propiedades medicinales de la salvia con un análisis exhaustivo de los aspectos botánicos, químicos y farmacológicos de la salvia está publicado en el National Library of Medicine. Hay más:

Beneficioso para la digestión : deshincha el abdomen, ayuda frente a la diarrea y calma el ardor de estómago.

: deshincha el abdomen, ayuda frente a la diarrea y calma el ardor de estómago. Relajante : apoya a los insomnes, reactiva la memoria y la concentración.

: apoya a los insomnes, reactiva la memoria y la concentración. Para las mujeres menstruantes es un alivio en el apartado de los cólicos.

Referencia bibliográfica

Hamidpour, M., Hamidpour, R., Hamidpour, S., & Shahlari, M. (2014). Chemistry, pharmacology, and medicinal property of sage (Salvia) to prevent and cure illnesses such as obesity, diabetes, depression, dementia, lupus, autism, heart disease, and cancer. Journal of traditional and complementary medicine, 4(2), 82-88.