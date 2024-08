Esta especia es una gran aliada para regular la glucosa en sangre

Tener el azúcar alto o 'tener azúcar' es una de la situaciones más repetidas entre la población de edad avanzada en España. Es el gran síntoma de la diabetes tipo 2, que suele aparecer más allá de los cincuenta por predisposición y hábitos de vida poco saludables, sobre todo en lo referente a la dieta y el ejercicio. La hiperglucemia, o azúcar alto en sangre, es una condición que puede ser indicativa de diabetes o prediabetes. Por tanto, la gestión efectiva de la glucosa es crucial para prevenir complicaciones graves de salud. En este sentido, controlar la alimentación y conocer ciertos alimentos que pueden ser aliados para regular la glucosa en sangre es importante, como la canela.

La canela es una especia que se obtiene de la corteza de árboles del género Cinnamomum. Su uso en la cocina aragonesa es variado, encontrándola en postres, infusiones e incluso en platos salados. Sin embargo, más allá de su sabor distintivo, la canela posee propiedades que pueden ser beneficiosas para la salud metabólica.

Y es que la canela ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en sangre. Un estudio publicado en el 'Journal of the American College of Nutrition' y otro recogido en 'National Library of Medicine han destacado que la canela puede imitar los efectos de la insulina al aumentar el transporte de glucosa a las células y mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina.

Beneficios específicos de la canela



Aumento de la sensibilidad a la insulina. La canela contiene compuestos bioactivos que pueden ayudar a que las células respondan mejor a la insulina, facilitando la entrada de glucosa en las células y reduciendo los niveles de azúcar en sangre.

Reducción de los niveles de azúcar en sangre. Varios estudios han demostrado que el consumo regular de canela puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en ayunas y después de las comidas, lo cual es crucial para personas con diabetes o prediabetes.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además de sus efectos sobre la glucosa, la canela tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes.

