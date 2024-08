El alimento japonés que debes consumir para tener buena memoria a partir de los 60 años

A medida que las personas envejecen, muchas se preguntan si les empezará a fallar la memoria. Por tanto, cuestiones como qué alimentos comer para fortalecer la memoria toman fuerza. Es una cuestión, en consecuencia, que le acaba interesando a todo el mundo en España y fuera del país. Como en Japón, donde un grupo de científicos acaba de publicar los resultados de un estudio que a mucha gente ha sorprendido o que no esperaba.

Los investigadores japoneses en este estudio han partido de un condimento muy famoso en Japón, una especia picante, como es el wasabi y han investigado el impacto de su consumo sobre la memoria de personas mayores de 60 años. Un total de 72 personas (53 mujeres y 19 hombres), con una edad superior a los 65 años, participaron en el estudio durante 12 semanas. El objetivo de los científicos japoneses era investigar el impacto de la ingesta de 0,8 mg de un compuesto bioactivo del wasabi, denominado 6-MSITC, en el funcionamiento de la memoria (episódica y de trabajo).

Los resultados del estudio realizado por la empresa Kinjirushi y la Universidad de Tohoku han sorprendido a la comunidad científica, ya que, parece que el grupo de personas que consumió 6-MSITC mostró mejoras sustanciales con respecto al grupo que consumió placebo. Y, destacan que el hexarafano presente en el wasabi podría tener efectos positivos en la función cognitiva

Wasabi para la memoria

Las mejoras en las personas del estudio fueron notables en la capacidad para procesar conversaciones breves, realizar cálculos simples y asociar nombres con caras. La empresa Kinjirushi considera utilizar estos hallazgos para desarrollar nuevos productos destinados a mejorar la memoria, con el objetivo de contribuir al bienestar de la creciente población mundial de adultos mayores.

Por tanto, se trata de un avance muy importante dentro de la preocupación creciente de mejorar, estudiar y, como no, fortalecer la memoria. Ahora, que la esperanza de vida se ha alargado en todos los países del mundo y está en boca de muchos.

Qué es el wasabi

El wasabi es un condimento de la cocina japonesa que se extrae, aunque poca gente en España lo sepa, de un rizoma o tallo subterráneo que crece horizontalmente almacenando nutrientes y agua, al igual que el jengibre o la cúrcuma.

Hay que saber, además, que el Eutrema japonicum o Cochlearia wasabi es escaso, difícil de producir y caro. Esto quiere decir que la pasta verde que habitualmente consumimos en restaurantes japoneses o junto con el shushi en los supermercados de España, no es más que un sucedáneo elaborado a base de rábano y colorante.

Otros beneficios del wasabi

Los beneficios del wasabi pasaban desapercibidos hasta ahora, que la reciente investigación japonesa ha puesto sobre la mesa los secretos del compuesto bioactivo 6-MSITC con respecto a funciones neurocognitivas. No obstante, que tenga más repercusión ahora no quiere decir que antes no se hubiese investigado sus cualidades alimentarias.

El wasabi tiene propiedades antioxidantes (rico en vitamina C), antiinflamatorias y antibacterianas, que se dice pronto.