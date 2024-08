La fruta con mucha vitamina C que favorece la absorción del hierro

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que desempeña múltiples funciones vitales en el cuerpo humano. Es conocida por sus propiedades antioxidantes y su papel crucial en el sistema inmunológico, la salud de la piel, y la absorción de hierro. Sin embargo, a pesar de sus numerosos beneficios, muchas personas no consumen suficiente vitamina C en su dieta diaria. Entre las diversas fuentes naturales de esta vitamina, el pomelo destaca por su alto contenido en esta.

El pomelo pertenece a la familia de las rutáceas, al árbol perennifolio Citrus paradisi, tal y como explican desde la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Este árbol produce flores hermafroditas, blancas o purpúreas, formando racimos pequeños terminales o solitarias. Y, su "fruto es un hesperidio globoso de hasta 15 centímetros de diámetro, recubierto con una cáscara gruesa, carnosa, de color amarillo o rosáceo. Estos frutos son muy jugosos, dulces o ácidos según la variedad", destaca la FEN.

Beneficios del pomelo

Tal y como explica la FEN, el agua es el principal componente de este cítrico, por lo que el pomelo posee un escaso valor calórico, a expensas básicamente de los hidratos de carbono. Una fruta, por tanto, ideal para las personas que quieran mantener la línea y cuidarse. Sin embargo, no tan famosa como la naranja u otras.

Pero, si por algo destaca el pomelo es por su riqueza en vitamina C, de hecho, "el aporte en vitamina C de un pomelo, supera en 30 miligramos la ingesta diaria recomendada para este nutriente", explica la FEN. Respecto a su contenido mineral, destacan el potasio y en segundo lugar, el magnesio.

Importancia de la vitamina C

La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Por su parte, la provitamina A, que también contiene el pomelo, se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme este lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. "Ambas vitaminas cumplen además una función antioxidante. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico", apunta la FEN.