Nuria Núñez: “TikTok es la puerta de entrada a un mundo muy turbio”

En muy poco tiempo, las redes sociales han pasado a convertirse en un escenario más de nuestra realidad diaria. A través de ellas nos comunicamos, nos enteramos de noticias, ligamos, compramos un regalo, encontramos trabajo… Sin embargo, la afirmación de “No es oro todo lo que reluce” también cobra aquí más fuerza que nunca, sobre todo en lo que a salud mental se refiere.

Y es que si bien es cierto que se trata de una herramienta muy poderosa con infinitas posibilidades, también es un arma de doble filo que puede entrañar algún que otro peligro. Un filo que en ocasiones ni siquiera somos capaces de detectar. Así lo explica la psiquiatra Nuria Núñez, especialista en infancia y adolescencia, durante su charla titulada ‘Cuerpos Digitales: el impacto de las RRSS en la Salud Mental de los jóvenes’, impartida para padres y familiares de personas afectadas por un Trastorno de la Conducta Alimentaria de la Asociación TCA Aragón.

“En el fondo los padres creemos que sabemos mucho, pero en esto de las redes sociales los que realmente entienden de qué va esto son ellos”, reflexionaba la experta minutos antes de llevar a cabo un recorrido por la historia de diferentes plataformas desde la aparición de internet en el año 2000. Hito que relacionaba con una enfermedad relativamente moderna como son los Trastornos de Conducta Alimentaria: “En la posguerra nadie se planteaba pasar hambre, es algo que surge en la sociedad del bienestar”.

Poco después del surgimiento de internet aparecen los primeros blog, y en ese momento los temidos Ana y Mía, peligrosos perfiles que promovían -y promueven- la anorexia y bulimia en la red. “Ya por aquel entonces compartían trucos para no tener hambre o esconder comida y ensalzaban cuerpos extremadamente delgados”, rememora Núñez. Sin embargo, con el surgimiento de las primeras redes sociales en 2010 la cosa se complica.

“Una de las más famosas es Instagram, en 2012, caracterizada por la inmediatez, y donde es habitual encontrar ‘post’ sobre dietas y contenidos, en ocasiones sin ninguna base científica, que demonizan algunos alimentos creando una sensación de culpa en el internauta”, destaca. ¿Otro dato? En la actualidad es el canal directo de comunicación de los más jóvenes, eso sí, a través de ‘stories’ -o contenido efímero de 24 horas-: “Suelen tener varias cuentas y a su familia directa bloqueada”. ¿Otro problema? Que todo lo que aparece en Instagram apunta a una vida perfecta que la mayoría de las veces, no existe.

En 2018 llega TikTok, red social que se conoce como “la aplicación en la que hago bailes con mis amigas”, pero que como explica la psiquiatra “es mucho más que eso”. “Ahí los jóvenes buscan todo tipo de información y si pones ‘Cómo perder peso rápido’ aparecen hashtags que poco a poco te van dirigiendo a lo mismo que vivimos con los primeros blogs que aparecieron”, prosigue la experta mientras comparte un ejemplo.

El vídeo en cuestión se titula ‘Bajé 25 kilos sin pisar un gimnasio’ y en él aparece una joven que explica que no es nutricionista y que “tan solo voy a hablar desde mi experiencia”. Y no solo eso, si no que enseguida comienzan a aparecer nuevas sugerencias de contenidos parecidos bajo títulos como ‘No engordar en vacaciones’, ‘Perdí 13 kilos en tres meses’ o ‘Cómo adelgazar siendo adolescente’.

Una escalera sin salida

Si bien es cierto que cuando llevas un rato buscando este tipo de contenidos aparece un aviso que te recuerda que no estás solo y que existen lugares y medios en los que pedir ayuda, también lo es que la solución a esto es bastante rápida: “Tan solo tuve que cambiar el término para reactivar los motores de búsqueda. O sea, por un lado te propone ayuda y por otro continúa facilitándote lo que buscas. TikTok es la puerta de entrada a un mundo muy turbio”, asevera.

Además, quienes buscan, encuentran. Y con el tiempo se han desarrollado palabras alternativas a través de abreviaturas y cambiando algunas letras, como la palabra ‘skinny’, que significa delgado en inglés y se escribe así: ‘sk1nny’. Lo mismo ocurre con el término ‘thisnpo’, que significa delgado, que escriben así: ‘th!snpo’: “Este tipo de variaciones son imposibles de controlar”.

Así, con el tiempo, y en ocasiones sin darse cuenta, quienes buscan este tipo de contenidos acaban aprendiendo las palabras que han de utilizar para seguir accediendo a este tipo de contenidos: “Es como una escalera. Empieza en una búsqueda tal vez inocente para perder peso y acaba sin querer en vídeos que inducen a TCA”.

Teléfono móvil y adolescentes

Como explica la experta, las redes sociales ofrecen una combinación verdaderamente peligrosa para los más jóvenes gracias a la suma de vídeos ultracortos, un refuerzo intermitente y el algoritmo que aprende lo que buscas sin discernir si es malo o bueno. “Esto, unido a un cerebro adolescente que cuenta con una corteza prefrontal inmadura y un sistema límbico hiper activado tiene un impacto brutal en ellos”, señala Núñez.

Pero, ¿qué podemos hacer para tratar de prevenirlo? La psiquiatra alude a los consejos que comparte la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) que recomienda evitar el uso de dispositivos electrónicos hasta los 5 años, supervisarlo y limitarlo de 6 a 12, y permitirlo de los 13 a los 18, pero “con unas reglas claras y supervisión”. “También es importante que los padres conozcamos las redes sociales, cómo se usan, y que tengamos un diálogo abierto con nuestros hijos a este respecto”, concluye.