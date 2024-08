"Vemos padres que compran alcohol a sus hijos porque creen que así beberán menos"

"Trabajar solo con los adolescentes se nos queda corto, si luego estos van a casa y oyen o ven mensajes o conductas que son contradictorios". Así de tajante se muestra Irene Belloc, directora del Centro Municipal de Adicciones (Cmapa) de Zaragoza, al valorar los últimos datos publicados por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, que alerta de que ocho de cada diez adolescentes de 14 a 18 años en Aragón han consumido alcohol a lo largo de su vida.

Según indica esta médica, un 31,94% de los casos que atienden en el Cmapa son por consumo de alcohol, una sustancia que sigue siendo la primera causa de atención en el centro, por delante de las adicciones comportamentales, la ludopatía, el tabaco y el cannabis.

"La droga que provoca más demanda es el alcohol, y uno de los datos más característicos es que muchos alcohólicos empezaron en edades muy tempranas: primero de manera controlada o de manera lúdica, y después con una situación más problemática hasta caer en un alcoholismo establecido", señala esta médica.

La temprana edad (14 años) a la que muchos menores se inician en el consumo de alcohol o en la práctica del botellón es otra cuestión que preocupa a los expertos, y que ha obligado en los últimos años a adelantar las formaciones dirigidas a estos niños. "Antes empezábamos hablar de alcohol y de tabaco en Secundaria, y ahora ya tenemos dos programas que trabajan en el primer y segundo ciclo de Primaria, con niños de 9 a 11 años, porque vemos importante sensibilizar sobre las drogas legales en estas estapas", explica esta médica.

La labor educativa en los centros se acompaña, además, del trabajo con las familias. Para Belloc, es algo que debería ir al "unísono" porque si no se produce un cambio en este sentido es difícil que se consigan resultados en un país en el que el consumo de alcohol está tan naturalizado.

"Hay un dato en relación con las familias que tenemos muy en cuenta en problemas de prevención y es que el consumo de los padres determina de manera bastante directa el consumo en los hijos. Y las encuestas nos siguen diciendo lo mismo. El consumo habitual de alcohol en un domicilio -del padre, de la madre o de ambos- hace que ese posible miedo o efecto disuasor de que los padres no beban en este caso no exista, y los hijos de bebedores habituales es más frecuente que tengan un inicio mucho más temprano a estas edades", advierte esta médica.

En esta línea, Belloc habla de poner límites y no tener actitudes demasiado permisivas que puedan volverse en contra de las familias. "Por ejemplo -señala- cuando llegan las fiestas del Pilar, trabajamos materiales con los padres y les decimos qué actitud deberían tener si la chica o el chico va a salir, si viene bebido o no viene bebido; les pedimos que no les compren alcohol, que es algo que parece increíble pero sucede. Vemos que los padres compran alcohol a sus hijos bajo la creencia de que va a beber menos o que va a consumir bebidas más seguras, y eso es un error porque al niño lo que le llega es el modelo", recalca esta médica.

En este sentido, Belloc se muestra optimista con respecto a la aprobación esta semana del anteproyecto de la ley de prevención del consumo de alcohol y sus efectos en menores de edad, que plantea medidas en diferentes ámbitos -familiar, educativo, sociosanitario y urbanístico- para retrasar la edad de inicio de su ingesta, proteger de sus consecuencias y aminorar los episodios de consumo intensivo. "Algunas de ellas llevamos años peleando por conseguirlas, como el hecho de que se hable y se incluya el ámbito familiar: concienciar sobre los riesgos del alcohol a las familias y dotarlas de herramientas. Y luego hay una serie de prohibiciones de consumo y de venta cerca de centros docentes que nos parecen también muy acertadas porque no se puede beber en los centros educativos ni en los fines de curso, y eso a veces cuesta mucho hacerlo entender a los coles y a las Ampas que organizan este tipo de eventos", afirma Belloc, que aplaude también que Sanidad quiera poner coto al patrocinio de marcas de alcohol en el mobiliario de los bares.

A su juicio, otro de los aciertos de este anteproyecto es prohibir que se utilicen términos 'ambiguos' que puedan confundir a los menores, como por ejemplo ocurre con el famoso eslogan publicitario del consumo responsable. "Ese eslogan es una paradoja donde además toda la carga recae sobre el consumidor o consumidora, y no en las empresas productoras. No se puede ser responsable con una droga, ni tampoco hablar de las bondades del consumo moderado cuando no existe ninguna bondad en eso. Hay puntos calientes que veremos a ver si en este periodo de trámite tiran para adelante, pero yo confio en que aunque ha habido otros intentos y han sido tumbados esta vez va muy en serio", opina esta médica.