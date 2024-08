Oro en polvo: el alimento que rejuvenece la piel y puede ayudar a combatir la pérdida de memoria

Según un estudio científico publicado en el 'British Medical Journal', nuestro cerebro con los años podría perder capacidades cognitivas como la memoria o el razonamiento. Además, una de las consecuencias de envejecer es la pérdida de memoria y las neuronas que mueren, en el peor de los casos, pueden derivar en alzhéimer. Esta enfermedad degenerativa la sufren en España una de cada tres personas mayores de 85 años, según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Así que, para ayudar a combatir el envejecimiento neuronal, la alimentación juega un papel importante.

Existen alimentos que son beneficiosos para mejorar la capacidad cognitiva, por ejemplo, el salmón porque posee omega-3 o los frutos rojos porque tienen flavonoides, con propiedades antioxidantes. Ambos son una buena opción para incluir en tu dieta. Pero, si hay un alimento famoso en la gastronomía española, sobre todo para darle sabor y color a las paellas, y que ayuda a combatir el envejecimiento cerebral, ese es el azafrán.

Beneficios y propiedades del azafrán

La medicina tradicional china utiliza el azafrán para enfermedades inflamatorias, neuropsiquiátricas y neurodegenerativas, ya que los ensayos clínicos y preclínicos realizados demuestran que el azafrán es eficaz y seguro para estos tratamientos. Su eficacia neuroprotectora se produce porque ejerce un efecto contra el estrés antioxidante, antineuroinflamatorio, y anti-apoptosis (previene la muerte celular), tal y como explican en un estudio de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía. A día de hoy su efecto ha sido probado principalmente en las enfermedades neurodegenerativas, donde destaca el alzhéimer.

Y es que, el azafrán se ha utilizado durante siglos como medicina natural. De hecho, en Europa se empleaba como un fármaco para tratar la melancolía, según recoge Pat Willard, autora del libro 'Secrets of Saffron' (secretos del azafrán). La especie era uno de los componentes del medicamento que mezclaba los estigmas de la flor del Crocus sativus con melaza

Valoración nutricional del azafrán, según la FEN



La Fundación Española de la Nutrición explica el valor nutricional del azafrán, ya que entre los micronutrientes que posee se encuentran el hierro, potasio y fósforo. Pero, hay que apuntar que estos nutrientes se consumen en poca cantidad, ya que al utilizarlo como especia apenas se consumen gramos.

