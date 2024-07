¿Qué significa tener manchas blancas en las uñas? Estas son las posibles causas

El estado de nuestras uñas puede ser un claro indicativo de nuestra salud general. Tal como señalan los expertos, prestar atención a las uñas puede ayudarnos a identificar posibles afecciones. Un ejemplo común son las manchas blancas en las uñas, que aunque no suelen representar un problema grave, pueden ser un síntoma de diversas condiciones.

Las manchas blancas en las uñas, conocidas técnicamente como leuconiquia, suelen aparecer en la parte superior de las uñas. Aunque en la mayoría de los casos no requieren tratamiento, es esencial fijarse en el tamaño, la intensidad del color blanco y si hay cambios en la forma de las manchas. Generalmente, las manchas pequeñas en las uñas son el resultado de alguna lesión menor en la matriz de la uña, la parte que produce las células que forman la uña. Estas manchas suelen desaparecer por sí solas a medida que la uña crece. Sin embargo, existen otras causas que pueden requerir atención médica

Posibles causas de las manchas blancas en las uñas



Micosis. Las infecciones fúngicas pueden ser responsables de las manchas blancas en las uñas. La onicomicosis, una infección común causada por hongos, puede provocar cambios en el color, la forma y la textura de las uñas. Si sospechas que una infección fúngica podría ser la causa de las manchas blancas, es crucial consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado. Deficiencias nutricionales. Algunas deficiencias nutricionales, como la falta de zinc o vitaminas específicas, también pueden manifestarse a través de manchas blancas en las uñas. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la falta de zinc en la dieta puede conducir a la aparición de leuconiquia. Mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede ser la clave para prevenir estas manchas. Psoriasis. Esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel, puede afectar también a las uñas. Esta condición puede provocar no solo manchas blancas, sino también engrosamiento, descamación y cambios en la forma de las uñas. Es importante tratar la psoriasis con la ayuda de un dermatólogo para evitar complicaciones adicionales. Hábitos y traumatismos repetitivos. El sometimiento continuo de las uñas a traumatismos, como golpes repetitivos o el hábito de morderlas, puede dar lugar a manchas blancas.

Mito sobre la falta de calcio

Popularmente, se cree que la falta de calcio es la culpable de las manchas blancas, pero la realidad es que estos puntos tienen más relación con un déficit de zinc o albúmina, la proteína de la clara del huevo. Mantener un buen equilibrio nutricional es esencial para la salud de las uñas.

Referencias bibliográficas

