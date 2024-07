El efecto en los riñones de tomar gazpacho a diario

Se suele decir que toda precaución es poca, y que no existe el concepto de cuidarse demasiado la salud. Sin embargo, la vigorexia es una consecuencia del exceso de ejercicio, con graves afecciones para la salud física y mental, y el balance en la dieta no significa abusar de lo que en teoría es saludable al 100%. Pocas cosas hay más apetitosas y refrescantes que un buen gazpacho durante el verano en España. El tradicional lleva tomate, pepino y pimiento como elementos base, además de aceite de oliva, cebolla, pizca de ajo, un toquecito de vinagre y sal.

Las variaciones son infinitas, empezando por la rebanada de pan de molde para darle una textura más consistente, o las variedades frutales tipo sandía con pepino olivas negras o aguacate, por dar dos ejemplos sabrosos con muchos seguidores.

El gazpacho es saciante, antioxidante y rico en fibra

El gazpacho tiene nutrientes esenciales, es antioxidante, tiene fibra y ayuda a regular la tensión arterial. Aporta vitaminas y minerales esenciales y es saciante, con lo que ayuda a la hora de la pelea contra el vicio de zampar demasiado o a deshora. Así se explica en el estudio de David Planes, Carmen Frontela, Gaspar Ros y Rubén López recogido en la National Library of Medicine.

Por supuesto, hay quien no puede con alguno de esos ingredientes tradicionales, y busca otras alternativas para entrante en verano, empezando por el sabroso salmorejo y siguiendo por la menos conocida porra antequerana, una delicia de Jaén.

Sin embargo, el abuso de gazpacho también puede ser un problema. La razón es que el tomate (rico en potasio) y el pepino (un poderoso diurético) exigen un trabajo extra a los riñones en su tarea de filtrado. Así, el gazpacho diario puede no afectar sensiblemente a quienes tengan una función renal impecable, pero puede convertirse en un problema para quienes la tengan afectada en mayor o menor medida. Para este último grupo, la dosis diaria recomendada es de una taza, como máximo.

