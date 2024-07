Por qué los atletas deberían comer palomitas de maíz

Muchas veces se asocia la comida sana con un color, el verde, y un adjetivo, fresco. Todo lo que no esté procesado y no tenga grasas saturadas es bueno. No se trata de una reflexión equivocada: lo que comemos es mejor cuanto más natural y mayor cantidad de nutrientes aporte al organismo, sin acarrear otros elementos que puedan generar problemas a medio y largo plazo.

Sin embargo, a veces hay sorpresas. Por ejemplo, muy poca gente pensaría que las palomitas de maíz pueden ser el aliado perfecto de una dieta, incluso la de atletas de primer orden en el camino de perseguir su sueño olímpico. La imagen de las palomitas va asociada al cine, a una reunión de colegas en casa para ver deportes o películas y a los cumpleaños infantiles.

Resulta que sí, que las palomitas de maíz son muy sanas. Lo que puede convertirlas en menos sanas es la forma de cocinarlas. Las que vienen procesadas llevan otros ingredientes, desde saborizantes a exceso de sal o aceites poco recomendables como el de palma. Sin embargo, las que se hacen en el momento son puras: salen del estallido del grano de maíz por el sometimiento a elevadas temperaturas. Si se hacen en el microondas o la sartén, con apenas unas gotas de aceite de olvida, son un alimento puro.

Sazonarlas de manera correcta es fácil. Combinar la sal con el pimentón y no abusar de ello es una manera perfecta. Porque los beneficios son muchos: fibra, pocas calorías, efecto saciante… según la profesora Maya Valdiveloo, de la Universidad de Rhode Island, explica que “además de barato y estable, el maíz en forma de palomita (también llamada rosetas) tiene un buen sabor. En algunos cines utilizan aceite de oliva para hacerlas, pero si se quiere estar seguros de que se emplean las proporciones exactas, siempre va a ser mejor controlar el proceso”.

El gran tesoro de las palomitas de maíz son los polifenoles, antioxidantes que ayudan además a regular la circulación de la sangre por su efecto vasodilatador y, por tanto, colabora a prevenir la aparición de trombos. Por otro lado, tienen poder antiinflamatorio. Las palomitas doblan la cantidad de polifenoles hallados en la mayoría de las frutas.

Otro un estudio de la American Chemical Society reveló que las palomitas de maíz contenían niveles de antioxidantes aún más elevados que las frutas y verduras. Fue Joe Vinson, Ph.D., pionero en el análisis de los componentes saludables del chocolate, las nueces y otros alimentos comunes, quién explicó en el estudio que los polifenoles están más concentrados en las palomitas de maíz, que tienen en promedio sólo un 4 por ciento de agua, mientras que los polifenoles están diluidos en el 90 por ciento de agua que compone muchas frutas y verduras.

Además, los investigadores descubrieron que las cáscaras de las palomitas de maíz tienen la mayor concentración de polifenoles y fibra.

Referencia bibliográfica

Vinson, J. (2012). Popcorn: The snack with even higher antioxidants levels than fruits and vegetables. In a Meeting of the American Chemical Society, USA.