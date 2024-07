El medicamento para adelgazar que funciona mejor que Ozempic, según un estudio

Desde este 1 de julio, las farmacias españolas cuentan con un nuevo medicamento indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Se trata de Mounjaro, un fármaco desarrollado por la compañía Lilly cuyo principio activo, la tirzepatida, ha demostrado "potenciar" los resultados de otros medicamentos similares ya presentes en el mercado, como Ozempic.

La presentación de Mounjaro, que se administra de forma subcutánea semanalmente en dosis de 5 y 10 mg (por ahora solo disponibles en España), contó el pasado mes de junio con la participación de destacados expertos en Endocrinología y Nutrición. Aunque aún no está financiado por el sistema público de salud, desde Lilly se encuentran en negociaciones con el Ministerio de Sanidad para lograr su inclusión. Mientras tanto, el precio mensual del tratamiento será de 271 euros para la dosis de 5 mg y de 358 euros para la de 10 mg, requiriendo en ambos casos prescripción médica.

El tratamiento con Mounjaro se inicia de manera escalonada, comenzando con una dosis de 2,5 mg durante las primeras 4 semanas para luego aumentar a 5 mg. En caso de no alcanzar los objetivos terapéuticos esperados, se puede incrementar a 7,5 mg por otras 4 semanas antes de pasar finalmente a 10 mg, según ha explicado José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España.

¿Qué diferencia a Mounjaro de otros medicamentos similares?

La principal diferencia entre la tirzepatida, el principio activo de Mounjaro, y la semaglutida (presente en fármacos como Ozempic o Wegovy) radica en su mecanismo de acción. Mientras que la semaglutida estimula únicamente el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), la tirzepatida activa además el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP). Esta doble acción es precisamente "lo que marca la diferencia" y permite a Mounjaro "potenciar" los resultados obtenidos con la semaglutida, según ha aclarado Javier Escalada, presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (FSEEN).

Indicaciones y resultados de Mounjaro

Mounjaro ha sido aprobado con dos indicaciones principales: para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que afecta a uno de cada siete adultos en España (la segunda tasa más alta de Europa), y para el control del peso en personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 27 que presenten al menos una complicación derivada del exceso de peso, o bien con obesidad (IMC superior a 30).

Gracias a su mecanismo de acción, Mounjaro no solo favorece el control glucémico, sino que también disminuye el apetito, aumenta la sensación de saciedad y reduce el exceso de grasa. En los ensayos clínicos realizados con tirzepatida en pacientes con diabetes, más del 90% lograron un adecuado control glucémico y más de la mitad alcanzaron la normalización (frente al 19,7% conseguido con semaglutida). Además, se observaron pérdidas de peso medias de hasta 12,4 kg, el doble que con semaglutida (6,2 kg).

En cuanto a su eficacia en personas con sobrepeso y obesidad sin diabetes, tirzepatida redujo de media hasta un 22,5% (23,6 kg) del peso corporal a las 72 semanas de tratamiento. Asimismo, 4 de cada 10 pacientes lograron una pérdida igual o superior al 25%, cifras solo alcanzables mediante cirugía bariátrica. El 96% de los participantes experimentaron una reducción de peso igual o superior al 5%. También se observaron resultados "espectaculares" en la disminución del perímetro de cintura, con reducciones de hasta 20 cm.

Beneficios cardiometabólicos y efectos secundarios de Mounjaro

Más allá de su impacto en el control glucémico y la pérdida de peso, Mounjaro ha demostrado beneficios adicionales en parámetros cardiometabólicos clave. Se han observado descensos significativos en los niveles de triglicéridos (24,3-31,4%), mejoras en la tensión arterial (tanto sistólica como diastólica) y un impacto positivo en el perfil lipídico (aumento del colesterol HDL y reducción del LDL).

Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo), ha destacado que estos fármacos están indicados para "personas decididamente enfermas" y no para "pérdidas de peso ocasionales". La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial basada en la disfunción del tejido adiposo que afecta al 18% de los adultos en España. Malagón advierte que alterar el sistema hormonal sin necesidad real puede provocar efectos perjudiciales a largo plazo.

Entre los efectos secundarios de Mounjaro se encuentra la pérdida de masa muscular, que puede y debe mitigarse con la práctica regular de ejercicio físico. Otros efectos adversos son leves y similares a los de la semaglutida, como náuseas, diarrea y vómitos. Solo un 4,2% de los pacientes tuvo que abandonar el tratamiento debido a estos efectos.

Contraindicaciones y futuras investigaciones

La tirzepatida está contraindicada en personas con antecedentes de pancreatitis, así como en mujeres embarazadas, ya que aún no se han realizado estudios de seguridad y eficacia en esta población. Un reciente estudio de la Universidad de California en San Diego ha demostrado el potencial de este fármaco como primer tratamiento farmacológico eficaz para la apnea obstructiva del sueño, abriendo nuevas vías de investigación.

Un nuevo estudio sobre la pérdida de peso

Actualmente, un nuevo estudio ha demostrado que este fármaco podría ser más eficaz que el primero de esta saga de tratamientos. El resultado demuestra que los pacientes que tomaron Mounjaro lograron una pérdida de peso significativamente mayor que los que tomaron Ozempic.

El estudio se basa en las historias clínicas de más de 18.386 pacientes estadounidenses entre mayo de 2022 y septiembre de 2023 para comparar los resultados entre los que recibieron tirzepatida o semaglutida etiquetada para diabetes tipo 2 y la mayoría logró una pérdida de peso del 5 % o más dentro de 1 año de tratamiento. El informe se ha publicado en JAMA Internal Medicine.

