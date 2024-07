Boticaria García alerta a los que compran botes de tomate frito en el supermercado

Boticaria García es una de las nutricionistas más populares de España, si no la que más. Su estilo divulgativo cercano, su simpatía y la eficacia de sus consejos le ha valido un aplauso general en las redes, que se multiplica con sus charlas por foros de toda España. En esta ocasión, la especialista analiza la calidad de la salsa de tomate frito y triturado, presente en la mitad de los hogares españoles. La abundancia de marcas y variedades hace, eso sí, que sea clave buscar la mejor relación calidad precio, siendo la calidad más importante en un producto al alcance de todos los bolsillos.

La recomendación de Boticaria García es dedicar un momento a leerse los ingredientes en el lateral del brik o bote de la marca elegida. Aunque seamos fieles a una determinada, no está de más mirar otras opciones para, a igualdad de precio, inclinarse por la más saludable. Los dos datos fundamentales son los porcentajes de sal y azúcar: aunque se trata de una salsa básicamente salada, lleva ese toque de azúcar que le saca el punto extra de sabor.

El tomate frito: cuestión de números con el azúcar y la sal

El porcentaje de azúcar no debe pasar del 3% del producto envasado, mientras que el de azúcar está limitado al 1% si se quiere comprar con inteligencia y un criterio de salud. Ese 3% de azúcar es lo que llevan ‘de serie’ los tomates recogidos en el campo. García no es estricta: una décima extra no lo descalifica. Por esa razón, la presencia del tomate en el envase debe estar en el 99% para que sea totalmente recomendable. Según la Organización de Consumidores y usuarios (OCU), el tomate frito casero de Gallina Blanca es el idóneo actualmente en el mercado español, aunque la recomendación de esta organización es optar literalmente por el casero cuando sea posible: aceite de oliva virgen extra, tomates maduros, ajo, cebolla, pimienta y un poco de azúcar.