Los efectos en la salud de tomar manzanilla a diario

Cuidarse en vital y los remedios naturales contra todo tipo de males no se rigen siempre por la ciencia. Es peligroso adoptarlos como sustitutivos de tratamientos médicos, especialmente en enfermedades complejas o graves, pero definitivamente aportan la sabiduría de miles de años concentrada en las pruebas: mejoran la salud en el día a día, sobre todo si se toman de manera adecuada. Las molestias estomacales tienen todo tipo de remedios caseros en España, incluso la bebida de cola más famosa del mundo.

El remedio de toda la vida, desde luego, es la manzanilla, llave para resolver la mala gana y la pesadez tras una digestión complicada. Sin embargo, consumir manzanilla (la infusión, no el delicioso vino jerezano) no se queda en ese beneficio, y lo dice la ciencia, más allá del saber de nuestras abuelas. Por ejemplo, es una aliada a la hora de controlar el azúcar en sangre tras las comidas: se ha comprobado que tras ingerirla hay menos glucosa en el torrente sanguíneo, lo que reduce la necesidad de nuestro páncreas de segregar insulina y, por tanto, de trabajar más de la cuenta.

Beneficios de la manzanilla: del colesterol malo al dolor menstrual

También mantiene a raya el colesterol malo, ya que relaja la digestión. Eso colabora igualmente a desinflamar el vientre, y su poder saciante también permite controlar el exceso de apetito con más facilidad por lo que ayuda a adelgazar y no picar entre horas. Si se toma por la noche, colabora igualmente a la eliminación de toxinas. Por si fuera poco, suaviza el dolor menstrual y tiene propiedades antioxidantes, que retrasan el envejecimiento de la piel.

Además de todo lo dicho, la manzanilla es un excelente enjuague bucal y protege a las encías de la siempre desagradable inflamación generada por una comida copiosa o muy condimentada. Su ingesta colabora a mejorar la flora intestinal, y el efecto relajante que propicia a todo el organismo hace que sea igualmente beneficiosa para controlar el estrés en el día a día. No hay contraindicaciones conocidas.

Tomar una infusión de manzanilla todos los días puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, la digestión, reducir la inflamación y la ansiedad.

Un estudio publicado por la enciclopedia National Library of Medicine indica que las flores secas de manzanilla contienen muchos terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades medicinales. Las preparaciones de manzanilla se usan comúnmente para muchas dolencias humanas como espasmos musculares, trastornos menstruales, insomnio, úlceras, heridas, trastornos gastrointestinales, dolores reumáticos y hemorroides.

Referencias bibliográficas

