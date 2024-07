Qué personas deben tomar suplementos de vitamina D, según los expertos

Un buen balance vitamínico es fundamental para el organismo. Todas son importantes, pero la vitamina D es una de las más vitales, porque refuerza el soporte estructural del cuerpo: el calcio, que nutre a los huesos y fortalece los músculos. También colabora a mejorar las defensas y tiene poder antiinflamatorio. Ahora bien, un abuso de vitamina D es tan perjudicial (o más) como la carencia de la misma.

Hay una entidad supranacional con respuestas para la pregunta clave, cuánta vitamina D se debe tomar al día y de qué cantidad no se debe pasar. La Sociedad de Endocrinología (Endocrine Society) aúna las investigaciones de 18.000 especialistas en todo el mundo, procedentes de 120 países, y recientemente ha lanzado una guía al respecto. Hay que recordar que el cuerpo no genera vitamina D.

Conseguir la cantidad mínima recomendable es muy fácil en buena parte de España y en los países cálidos en general a lo largo del año, ya que un cuarto de hora de exposición solar basta para hacerse con el 80% de la cantidad necesaria. Cuando no hay sol deben buscarse otras fuentes, en este caso alimenticias: el salmón es un aliado, así como la yema de huevo, diversos lácteos o cereales. Sin embargo, hay un déficit generalizado de vitamina D en el mundo, y muchas veces debe recurrirse a los suplementos.

¿Qué pasa? Pues que la Sociedad de Endocrinología revela en un estudio publicado este mes de junio en el ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’ que superar la cantidad recomendada diaria de vitamina D no trae beneficios a personas sanas. Sí deben ir algo más allá los niños, para prevenir el raquitismo y las infecciones respiratorias: también las embarazadas, los mayores de 75 años y los adultos con prediabetes. 600 UI (15 microgramos) hasta los 70 años y 800 UI (20 mcg) de los 70 en adelante.

Cómo se mide el déficit de vitamina D

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) para diagnosticar el déficit de vitamina D se mide en sangre la 25-hidroxivitamina o forma trasformada en el hígado tras su formación en la piel.

El déficit de esta vitamina D contribuye al desarrollo de osteopenia y osteoporosis (disminución progresiva de la cantidad de hueso), debilidad muscular y riesgo de pérdida de equilibrio.