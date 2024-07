La odontóloga Ochoa de Olza advierte sobre algunas pastas de dientes: "Hay espumantes que irritan las mucosas"

Montse Ochoa de Olza es bióloga y odontóloga y ha compartido en sus redes sociales un video informativo que ha captado la atención de muchos usuarios que no sabían que algunas pastas de dientes comunes en supermercados de España contienen un componente citotóxico. Ochoa de Olza ha querido abordar la composición de las pastas de dientes y enseñar a la población la presencia del sodio lauryl sulfato: "Un espumante que hace espuma en jabones, pastas de dientes o champús. Ayuda a arrastrar la suciedad, pero es una sustancia citotóxica, lo que quiere decir que la célula se muere antes de lo que le toca, causando descamación e irritación de mucosas, además de desequilibrar la microbiota" ha detallado Montse Ochoa de Olza a Heraldo.es.

En numerosos vídeos en sus redes sociales (@unamamidentista) explica qué marcas de pastas de dientes contienen sodio lauryl sulfato, cuáles no recomienda y cuáles sí. Eso sí, detallando todos los motivos. En sus vídeos destaca varias marcas de pastas de dientes que se pueden comprar y son seguras. "Curaprox es una marca suiza que cuida mucho el producto y yo he descubierto hace poco. No contiene ni triclosan, ni microplásticos, ni sodio lauryl sulfato. Pero no se puede comprar en supermercados, sino en su página web o en farmacias", ha profundizado la odontóloga y bióloga a Heraldo.es.

El SLS, sodio lauryl sulfato, es también un "contaminante del medio acuoso", tal y como explica Ochoa de Olza y se sabe que "desequilibra la microbiota de lo que entra en contacto, es decir, la microbiota de la piel o de la boca. Algo muy importante para la salud de esa zona", ha advertido la odontóloga.

La importancia de conocer la composición de los productos que utilizamos en casa



Montse Ochoa de Olza remarca mucho la importancia de revisar los ingredientes de las pastas dentales y optar por productos que no contengan sustancias potencialmente dañinas. Pero, no solo en los dentríticos, sino en los productos que utilizamos en el día a día. El objetivo es educar a los consumidores para que sean críticos, conozcan los productos que usan y, sobre todo, contrasten información para tomar decisiones más saludables.

"Valorar la toxicidad de los productos que utilizamos es algo personal porque cada uno está a un nivel diferente. Cada uno debe ir buscando qué productos quiere utilizar. Falta mucha información y hay mucha gente que divulga al respecto. Yo estoy empezando, pero creo que es importante que cada uno se informe y poco a poco ir retirando esos tóxicos de su día a día porque hay bastantes con los que estamos en contacto y no somos conscientes", ha querido incidir Montse Ochoa de Olza.

Además, la odontóloga ha concluido con una reflexión: "Hay mucha gente que divulga al respecto y creo que, aunque hay que escuchar a personas que saben, debemos formarnos cada uno y nunca creernos al cien por cien lo que otros nos dicen, sino contrastar".