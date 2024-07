Pedro Pablo Ortiz Remacha: "Extirpar el tiroides por un nódulo benigno hoy no está justificado"

Aragón es una de las comunidades con mayor prevalencia de alteraciones tiroideas, una afección que los expertos estiman que afecta a un 10% de la población, en su mayoría mujeres a partir de los 40 años y, sobre todo, en la menopausia.

"La Comunidad, sobre todo la parte del alto Aragón, es una zona endémica de hipotiroidismo y bocio. La tasa de problemas de tiroides es bastante alta, podríamos estar hablando de que un 30% de la población que tiene problemas de tiroides acaba desarrollando nódulos", explica el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha, endocrino especialista en problemas de tiroides y profesor titular del departamento de Anatomía y Embriología Humanas de la Universidad de Zaragoza.

Como indica este especialista, la patología tiroidea suele manifestarte de diferentes formas. Por un lado, el hipertiroidismo -cuando el tiroides produce un exceso de glándula tiroidea- da síntomas de nerviosismo, insomnio, taquicardia, temblor de manos, irritabilidad o diarrea. "Es como si fuéramos con el coche super revolucionado", describe este doctor.

Lo contrario, el hipotiroidismo, se produce cuando el tiroides funciona con poca hormona tiroidea, y provoca los síntomas inversos: el paciente aumenta de peso aun estando a dieta, se encuentra cansado, con mucho frío, apático y preocupado porque no sabe qué le pasa a pesar de querer superar esa situación.

"Es en este contexto de hipotiroidismo e hipertiroidismo, cuando al paciente se le suele hacer una ecografía y aparecen nódulos de tiroides. Estos nódulos pueden crecer, hacerse muy grandes y dar síntomas locales como, por ejemplo, molestias al tragar o molestias en la voz, e incluso síntomas estéticos visibles desde el exterior. Un 10 o 12% de los casos se pueden convertir en cáncer de tiroides. Por tanto, la aparición de nódulos nos debe poner en preaviso para revisar al paciente", advierte este especialista.

Una paciente con nódulo en el tiroides. H. A.

¿Cuándo es necesaria la cirugía?

A la hora de tratarlos, la ablación por ultrasonidos se ha convertido en el tratamiento más innovador y con menos efectos secundarios para deshacerse de los nódulos benignos. "La tendencia de la medicina es ir a técnicas cada vez menos invasivas. La cirugía de tiroides va a quedar reservada al cáncer de tiroides; y todo lo que sean nódulos grandes, pequeños, nódulos fríos... se tratarán con técnicas de termoablación. Quitar un tiroides por un nódulo benigno hoy no está justificado. Es condenar a un paciente a un hipotiroidismo ya para toda la vida con pastillas y privarle de una glándula que tenía un nódulo benigno", reitera este especialista, al hablar de los últimos avances.

Dentro de estos, este endocrino aragonés es pionero en España en la técnica de ablación por ultrasonidos, siendo el segundo especialista a nivel mundial que más intervenciones de este tipo lleva realizadas: 300 tratamientos en cuatro años, desde que empezó en junio de 2020 en las consultas del hospital HC Miraflores de Zaragoza. "Fui el primero en España en traer un equipo, y luego he sido profesor de los distintos equipos que se han ido poniendo", afirma.

Tres cuartas partes de los pacientes que se benefician de esta técnica son mujeres, y una cuarta parte, hombres. Una de las ventajas de este tratamiento -advierte- es que no hay límite de edad para llevarlo a cabo. "La más mayor que he tenido ha sido una señora de 85 años a la que, debido a otras enfermedades, no se le podía operar, y tenía un nódulo muy grande que le oprimía. Le hice un tratamiento paliativo quemando parte del nódulo para reducir su tamaño y que ya el paciente pueda tragar. La paciente más joven es una cantante de 28 años con un nódulo bastante grande, donde evidentemente ella sigue cantando y su nódulo por lo menos no ha crecido más", relata.

El doctor Pedro Pablo Ortiz realiza un tratamiento con ultrasonidos en Zaragoza. H. A.

A diferencia del tratamiento por radiofrecuencia mínimamente invasivo que se realiza en la Sanidad pública, y que requiere introducir la aguja en el nódulo tiroideo, los ultrasonidos son una técnica no invasiva que permite "quemar" selectivamente el nódulo "desde fuera", sin alterar asimismo la función del tiroides.

"La primera se hace con el paciente dormido, necesita hospitalización, mientras que el tratamiento con ultrasonidos es completamente ambulatorio, solo se emplea anestesia local, y no presenta prácticamente efectos secundarios", detalla este especialista.

Viéndolo en perspectiva, Ortiz Remacha considera que este tratamiento pionero en España es un avance que acabará llegando a la Sanidad pública, dado que las técnicas no invasivas en medicina son las que tienen mayor apoyo social. "A nadie le gusta ni que le duela ni que esté incomodo, y la tecnología en este sentido ayuda. Por otra parte, un tratamiento de este tipo te libera también de esa carga emocional o de esa presión psicológica de qué va a pasar con mi nódulo. Es una tranquilidad de que está tratado y cogido a tiempo. No se le deja a su libre albedrío a ver cómo va a acabar", ejemplifica.

Por otro lado, cree que la individualización en el tratamiento de esta patología es otro de los retos de futuro en el abordaje de los nódulos tiroideos, pero para eso -afirma- necesitamos "más médicos y más medios".

"Lo ideal es que cuando se diagnostica un nódulo benigno, inmediatamente lo trates y ya te olvides del problema. Estos equipos estarán en los hospitales, donde el paciente pasará de la sala de diagnóstico a la del tratamiento. Es así como deberíamos actuar. Hoy no todavía no estamos en esa fase. Pero creo que la medicina del futuro viene por diagnóstico y tratamiento prácticamente en un mismo tiempo", vaticina este médico.

En la actualidad, el tratamiento de ultrasonidos se reserva para nódulos que en dos o tres revisiones periódicas se observa que han ido creciendo y bien producen al paciente molestias al tragar o molestias en la voz. Pero también como medida preventiva, en aquellos casos en los que haya sospecha de que pueden volverse malignos. Según los expertos, el cambio de un nódulo benigno a maligno acontece solamente en un 5-10% de los casos diagnosticados. En ello influyen tanto factores genéticos como el sexo. "En la mujer hablamos de que los nódulos son mas frecuentes, del orden de un 75%, pero menos veces se pueden malignizar. Cuando aparece en un hombre un nódulo es menos frecuente pero más peligroso", advierte.

El tratamiento con ultrasonidos permite que, en el momento que un nódulo crece, los médicos lo puedan tratar sin esperar a que sea tan grande que irremediablemente haya que operar. "Está claro que cuanto antes tratemos un nódulo benigno menos riesgo tendrá de volverse malo. Aunque no es un fin último la prevención del cáncer de tiroides, sí podemos considerarlo también una medida preventiva", concluye este doctor.