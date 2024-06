El alimento de moda que no sabías que contenía triptófano y ayuda a combatir el insomnio

Los cereales han sido siempre la base de la dieta y contribuyen hasta un 50% la ingesta de fibra dietética en los países de occidente. En particular, en España, según los resultados del reciente Estudio ANIBES, un 40% de la fibra dietética es aportada por cereales y derivados, un 26% por parte de las verduras y hortalizas y un 17% a partir de las frutas. Y, si hay un cereal famoso, este es la avena, mayormente cultivado en Europa y Norteamérica. Por eso, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) lo tiene claro: "La avena, por su composición nutricional y presencia de compuestos no nutritivos/bioactivos, no solo puede considerarse beneficiosa nutricionalmente, sino que además podría ser utilizada para prevenir enfermedades y disminuir factores de riesgo de enfermedades crónicas, según declaran multitud de estudios científicos".

El nombre científico de este alimento es avena sativa, un tipo de grano de cereal muy de moda en los últimos años, sobre todo para comer en el desayuno. Además de ser uno de los alimentos clave para las personas que quieren controlar su peso y comer equilibrado, la avena puede reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, así como ayudar a controlar el apetito al hacer que uno se sienta lleno

La avena para combatir el insomnio

El alto contenido de triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, hace que la avena ayude a conseguir la sensación de relajación y bienestar, favoreciendo así un sueño de mejor calidad.

Por otro lado, la avena es rica en carbohidratos de liberación lenta, lo que significa que proporciona energía de manera sostenida y ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre durante la noche. Lo que puede ser beneficioso para evitar interrupciones en el sueño debido a las fluctuaciones en los niveles de azúcar.

Avena y diabetes

La Fundación Española de la Nutrición explica que "la avena es rica en beta glucanos, que podrían ayudar a controlar la glucosa en sangre en niveles fisiológicos". Un consumo adecuado de avena en personas con diabetes ayuda en la disminución en la glucosa postprandial, mejorando la resistencia a la insulina. Por otro lado, los beneficios de la avena ya fueron reconocidos por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) desde el año 1996. Según la ADA, "el consumo de avena ayuda al mejor control de la glucosa y a moderar los picos de insulina que pudieran causar problemas metabólicos comunes en personas con diabetes".

