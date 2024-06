¿Qué frutas recomiendan los expertos tomar por la noche? ¿Engordan?

Comer fruta es bueno. Se trata de una verdad irrefutable, que ninguna nueva tendencia nutricional desmiente. No todas las frutas son igual de digestivas ni beneficiosas en cuanto a propiedades, pero son magníficas en una alimentación equilibrada, y perfectas dentro de la dieta mediterránea en España que cuenta con tantos elementos y preparaciones de kilómetro cero.

¿Comer fruta por la noche engorda?

¿Comer fruta por la noche lleva al sobrepeso? Es una afirmación repetida muchas veces que no tiene por qué ser cierta. De hecho, no lo es, según la nutricionista Andrea Cañas. “Depende de cada persona, pero cenar fruta nunca es mala idea. Incluso algunas frutas como el melón, que tiene refrán en contra de tomarlo en la cena: yo lo hago y me cae normal, igual lo hace otra persona y no es así, pero universalmente no hay ninguna fruta que no sea recomendable”.

Hay otro dato interesante. Las frutas que aportan más calorías (dátiles, aguacate, mango) son más pesadas de digerir, y tienen más poder saciante, con lo cual son perfectas para tomar en primer lugar durante la comida, a fin de no engullir más de la cuenta.

Según apunta la Clínica Universidad de Navarra y valorando los estudios al respecto, la fruta no engorda, es más, el consumo de fruta ayuda a prevenir la obesidad y la ganancia de peso, debido a su baja densidad calórica. Un hecho frecuente en las personas que limitan la fruta de postre por la noche por temor a engordar es que eligen otras opciones con peor perfil nutricional, como puede ser un yogur azucarado. Eso sí, se recomienda tomar la fruta entera, no en zumo ya que se consideraría azúcar libre y aumentaría el riesgo de obesidad, caries, diabetes, etc. Un vaso de zumo aporta unos 20 gramos de azúcares libres.

Digestión más lenta

La fruta es deliciosa, perfecta para refrescarse con los calores veraniegos y además de hidratar el organismo por su alto contenido en agua, aporta vitaminas y minerales, además de fibra. Es cierto que al final de la jornada la digestión suele hacerse más despacio, así que las personas con estómagos más sensibles deben intentar cenar mucho antes de irse a dormir, y sí es cierto que las frutas más hidrófilas ralentizar aún más la digestión, por lo que quizá es mejor tomarlas a otras horas. La vitamina C espabila e igualmente es mejor no tomarla si la persona que la consume es propensa al insomnio... Pero se puede, no hay prohibiciones desde el punto de vista nutricional.

¿Más beneficios de la fruta? Son antioxidantes, y cuidan la piel. Por su contenido en fibra bajan el colesterol malo y ayudan a regular el azúcar en sangre. Además, su contenido calórico general es bajo en comparación a otros alimentos, y su contenido en grasas saturadas, nulo.