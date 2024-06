Estos son los beneficios nutricionales de la clara de huevo para la salud

Mucha gente en España se pregunta cuántos huevos se pueden comer a la semana, ya que son una rica fuente de nutrientes bioactivos y compuestos dietéticos que desempeñan funciones en la regulación de la salud metabólica. No obstante, un huevo de tamaño medio contiene unos 200 miligramos de colesterol, por lo que en su consumo se debe tener cierta precaución si ya tenemos niveles de riesgo. Por otro lado, si no se sufren problemas de colesterol, el huevo es considerado un superalimento por su composición nutricional. Y es que contiene 13 nutrientes esenciales y vitaminas, no es de extrañar que se le considere: "la proteína perfecta".

Tal y como explica la Comisión Internacional del Huevo (IEC), este destaca por contener los nueve aminoácidos esenciales. No obstante, hay quien defiende que la clara es más saludable que la yema.

Valor nutricional de la clara de huevo

La clara de un huevo, tal y como explica la Fundación Española de la Nutrición, está formada por agua (88%), proteínas (11%), carbohidratos (1%) y minerales (0,5%). Además, la clara también contiene vitaminas y enzimas que actúan de barrera contra microorganismos. Por otro lado, la yema está formada por lípidos y proteínas y es la mayor fuente de vitaminas y minerales del huevo.

Beneficios de la clara de huevo

El huevo es un alimento de elevado valor nutritivo. La proteína es de máxima calidad, por su elevado poder biológico. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la toma como término de referencia, al presentar proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales. En la clara del huevo, algunas de estas proteínas son: la ovoalbúmina (54% de las proteínas de la clara), conalbúmina, ovomucina y ovomucoide y en la yema: las proteínas de los gránulos (lipovitelina, lipoproteínas LDL y fosfovitina).

Por otro lado, los especialistas del Centro Internacional del Huevo y la Nutrición subrayan la importancia de la clara en la función hepática y el metabolismo. Además, la clara posee propiedades que combaten los procesos degenerativos que afectan la visión, y contribuye a una piel saludable y juvenil al estimular la producción de colágeno y retardar el envejecimiento.