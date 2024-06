La fruta tropical olvidada en España que supera a la naranja con 20 veces más vitamina C

Hay un fruto muy parecido a la cereza, pero menos conocido en España a pesar de ser una fuente extraordinaria de vitamina C. Esto es lo que lo convierte en un alimento extraordinario para prevenir infecciones y reducir la fatiga. Este fruto procede de la acerola Malpighia glabra, un arbusto tropical que mide entre 3 y 5 metros de alto, con las hojas ovales, puntiagudas y bellas flores rosadas. Su famoso fruto es la acerola, la parte comestible y medicinal de este arbusto, con un color rojo brillante que parece una cereza.

La mayor parte de los beneficios de esta fruta derivan de su gran concentración en vitamina C, un nutriente esencial en nuestra dieta. De hecho, la acerola es una de las frutas más ricas en vitamina C: contiene hasta dos gramos de este nutriente esencial por cada 100 gramos, lo que equivale a unas 20 o 30 veces más de lo que nos aporta un cítrico como la naranja.

Beneficios de la acerola



La acerola contiene también dosis altas de vitaminas del grupo B, como la B1, la B2 y la B6, sales minerales (calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio), carotenoides en sus pigmentos, flavonoides, azúcares y polifenoles, tal y como explica la revista especializada en salud 'Cuerpo y Mente'.

Por otro lado, la acerola es también antioxidante, porque es rica en fenoles, taninos o carotenoides. Se puede considerar la acerola como un alimento antienvejecimiento y que refuerza el sistema inmunológico gracias a sus compuestos fenólicos.

Por último, la acerola contiene fibra dietética, que es crucial para una digestión saludable. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento y promoviendo una flora intestinal saludable. Además, algunos estudios sugieren que los antioxidantes en la acerola pueden tener propiedades antiinflamatorias que benefician el sistema digestivo.

Fuentes consultadas

