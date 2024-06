Así se hacen los palitos de cangrejo

Los palitos de cangrejo, también conocidos como surimi, son un producto popular en muchos supermercados de España. Pero, lo que mucha gente no sabe es que, a pesar de su nombre, estos palitos no contienen carne de cangrejo real. De hecho, el proceso de elaboración de los palitos de cangrejo puede ser motivo de sorpresa para muchos consumidores y los nutricionistas no los avalan como una opción muy saludable.

A grandes rasgos, los famosos palitos de cangrejo se elaboran de la siguiente forma:

Selección del pescado. El proceso comienza con la selección de pescado blanco, generalmente abadejo de Alaska o merluza, debido a su sabor suave y textura adecuada. Desmenuzamiento y lavado. El pescado se desmenuza y se lava repetidamente para eliminar las grasas, enzimas y pigmentos. Este proceso produce una pasta blanca conocida como surimi. Gelificación. La pasta de pescado se mezcla con varios ingredientes para mejorar su textura y sabor. Estos ingredientes suelen incluir almidón, claras de huevo, sal, aceite vegetal y agentes gelificantes. Esta mezcla se procesa hasta formar una pasta suave. Formado y cocción. La pasta se moldea en la forma deseada, generalmente en palitos, y se cuece al vapor o se escalda. Este proceso cocina la mezcla y la estabiliza, proporcionando la textura firme característica de los palitos de cangrejo. Enfriamiento y empaque. Tras la cocción, los palitos se enfrían rápidamente para conservar su textura y sabor. Luego, se empaquetan para su distribución y venta.

Este proceso ha sido explicado en RTVE por Mónica Barreal, una nutricionista que no considera saludable el surimi porque se elabora con "morralla, aceites, sal y azúcar y no tiene nada de valor nutritivo".

No obstante, desde Krissia han desmentido las palabras de Barreal y han corregido sus afirmaciones. Sobre el mal llamados, han apuntado que "las barritas de surimi de esta marca están elaboradas con surimi de la mayor calidad, obtenido de los lomos frescos del abadejo (de la familia del bacalao) de Alaska".

Ingredientes adicionales

Los palitos de cangrejo contienen una variedad de ingredientes adicionales, además del surimi. Estos incluyen:

Almidón . Usado para dar cuerpo a la mezcla.

Clara de huevo. Aporta proteínas y actúa como aglutinante.

Aporta proteínas y actúa como aglutinante. Aceite vegetal. Mejora la textura y sabor.

Mejora la textura y sabor. Saborizantes y colorantes. Se añaden para imitar el sabor y color del cangrejo real.

Se añaden para imitar el sabor y color del cangrejo real. Sal y azúcar. Para realzar el sabor.

Para realzar el sabor. Aditivos y conservantes. Para prolongar la vida útil y mejorar la textura.

Por qué no los consideran saludables los nutricionistas

Aditivos y conservantes. Los palitos de cangrejo contienen varios aditivos y conservantes, como glutamato monosódico (MSG) y sorbitol, que pueden tener efectos negativos en la salud, especialmente si se consumen en grandes cantidades. Alto contenido en sodio. Una porción de palitos de cangrejo puede contener una cantidad significativa de sodio, que puede contribuir a la hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares. El consumo excesivo de sodio es un problema común en los alimentos procesados. Bajo valor nutricional. Aunque los palitos de cangrejo contienen proteínas, su valor nutricional es relativamente bajo en comparación con el pescado fresco. La cantidad de pescado real en los palitos de cangrejo es mínima, y los nutrientes beneficiosos del pescado, como los ácidos grasos omega-3, están presentes en cantidades mucho menores. Alto contenido en carbohidratos refinados. El almidón y otros carbohidratos refinados utilizados para hacer los palitos de cangrejo pueden elevar el índice glucémico del producto, lo que no es ideal para personas con diabetes o aquellos que buscan mantener niveles estables de azúcar en la sangre.

Los palitos de cangrejo son muy sabrosos y proteicos, no obstante, para una opción más nutritiva, es mejor optar por pescado fresco o alternativas mínimamente procesadas que ofrecen mayores beneficios para la salud. Pero, como complemento a un plato, cumple su misión y se puede comer con moderación. Estar informado sobre la dieta personal es lo importante.