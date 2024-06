Uróloga mir en Calatayud: "Estar en un hospital comarcal es una oportunidad para seguir formándose"

Con tres semanas de experiencia en el área de urología del hospital Ernest Lluch de Calatayud, María Soto va guiándose con cautela por los pasillos del centro. Natural de Zaragoza, se ha formado durante los últimos cinco años en el Miguel Servet. Tras la publicación por el Salud de la orden de fidelización para los médicos internos residentes, vio la posibilidad de incorporarse tras una vacante que había quedado una vez realizado el concurso de traslados. Después de ese periodo formativo, confiesa que "sigues teniendo el deseo de seguir formándote y curtirte".

De esta manera, optó por llegar hasta un centro como el bilbilitano, que atiende tanto a su demarcación como a las limítrofes de Daroca, el Aranda, localidades de Valdejalón y municipios de otras provincias, como Guadalajara y Soria. Su llegada a supuesto que el servicio quede cubierto al 100% y que "los pacientes estén atendidos y no se eternice". En casi un mes, el balance que tiene en su haber no tiene "ni un pero". "La acogida ha sido muy buena y los compañeros me llevan en volandas".

"Estoy muy contenta y satisfecha", recalcaba durante su intervención en la presentación del primer avance de resultados de la orden de fidelización de los mir que ha puesto en marcha el Salud ante la carencia de profesionales para atender los servicios durante el verano. Además, desde su experiencia personal, buscaba animar a otros residentes y hacía hincapié en que "estar en un hospital comarcal es una oportunidad para seguir formándose".

También incidía en que existe una "igualdad" en cuanto a la disponibilidad de herramientas y medios y que no se da ninguna diferencia mayúscula con otros centros de mayor tamaño y afluencia. La directora del hospital, Cristina Guarga, también presente en el acto, se mostraba contenta con la medida que ha permitido que el centro que comanda haya incorporado a dos profesionales.

Guarga hacía cierta autocrítica respecto a la imagen de los centros llamados periféricos: "Nos vendemos mal", asumía. En este sentido, rompía una lanza y defendía que estar en un hospital de este tipo "no es un castigo, como algunos dicen, es una oportunidad". Argumentaba que el trabajo en una infraestructura así proporciona "una buena base como profesionales y en el caso concreto de Calatayud puntualizaba que cuenta con un entorno "agradable, bonito y con buenas comunicaciones".

De esta manera, entre otros factores diferenciales, insistía en que la plantilla trabaja como "un todo" y destacaba el trabajo en equipo como uno de los valores más destacados.