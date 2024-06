Estos son los pescados que deberías evitar, según los médicos, por su bajo nivel nutricional

En la búsqueda de una dieta saludable, los expertos médicos no solo aconsejan sobre qué alimentos se deberían incluir en ella, sino también aquellos que se deberían evitar. Y, aunque el pescado es uno de los alimentos más recomendados por los expertos en salud, hay ciertas variedades que, por su bajo nivel nutricional, los médicos recomiendan no consumir regularmente. Por eso, hay que saber cuáles son y por qué se deberían considerar otras opciones más saludables también a la venta en España.

Tilapia

Este pescado es popular en España porque es económico, pero, no es una de las mejores opciones. Se cría principalmente en grandes piscifactorías en China y lo hace en condiciones de hacinamiento para satisfacer una alta demanda. Además, algunas piscifactorías han sido criticadas por sus prácticas medioambientales insostenibles. Y, si nos fijamos en el perfil nutricional es pobre: contiene 130 calorías por cada 100 gramos.

No obstante, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) reconoce este pescado como una opción saludable por su bajo contenido en mercurio y recomienda el consumo de entre 200 y 350 gramos a la semana de pescados bajos en mercurio como la tilapia. Por tanto, es saludable consumir tilapia, pero su valor nutricional no es tan bueno como el de otros pescados.

Panga

El panga (Pangasius hypophthalmus) es uno de los pescados blancos más consumidos en Europa, la razón principal es su accesibilidad y precio. No obstante, proviene de uno de los ríos más contaminados del mundo. El Mekong en Vietnam, donde la concentración de pesticidas es realmente alta.

No obstante, gracias a los controles de Europa esto no es perjudicial para la salud. La razón por la que no se recomienda hoy en día el panga por encima de otros pescados es porque este pescado tiene valores nutricionales escasos si se compara con otros pescados blancos como la merluza o el lenguado. El panga es el pescado blanco que menos proteínas tiene. Además, tiene niveles muy bajos de omega 3. Por lo que es una pescado con una baja calidad nutricional.

Ocurre lo mismo con la perca. Solo tiene 90 calorías por cada 100 gramos y un contenido de grasas muy bajo, la perca no aporta los ácidos grasos beneficiosos que se encuentran en otros pescados.

Por tanto, para aquellos que busquen disfrutar de los beneficios del pescado y asegurarse un valor nutricional mejor, existen opciones más saludables. El salmón salvaje, las sardinas y la trucha son excelentes alternativas. Estos pescados no solo tienen menores niveles de mercurio, sino que también son ricos en ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular y el cerebro.