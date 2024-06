¿Es malo beber agua en las comidas? El Ministerio de Sanidad lo aclara

El aporte de la ingesta de agua a la salud está fuera de toda duda. No en vano el cuerpo humano es agua en aproximadamente un 75%, por lo que una correcta hidratación conduce forzosamente al bienestar del organismo, además de los beneficios concretos en materia de regulación de la temperatura corporal, nutrientes, formación de saliva y oxigenación. A la hora de digerir correctamente los alimentos, también es clave. No obstante, casi todo el mundo ha escuchado en casa que no es bueno beber agua durante la comida, y que esta acción debe efectuarse preferiblemente antes de comer, o un buen rato después de hacerlo.

La forma en que afecta el agua a la debilitación de los jugos gástricos parece ser la inquietud de todas esas voces contrarias a beberla en la comida. También su facultad de aumentar la sensación de empacho o hinchazón del abdomen con comidas ricas en hidratos, caso de un plato tan pirenaico como las migas al pastor. Sin embargo, hay estudios sólidos que dicen justamente lo contrario.

La opinión de Michael Picco, gastroenterólogo y docente universitario

El gastroenterólogo y docente universitario Michael Picco, radicado en Florida (Estados Unidos), lleva en la prestigiosa Clínica Mayo desde 1999, y está a favor de beber agua en las comidas: moderadamente, eso sí. “No hay pruebas de que el agua diluya o debilite los jugos gástricos, ni tampoco de que interfiera en la digestión. De hecho, beber agua durante o después de la comida ayuda al proceso digestivo”, apunta.

“El agua es vital para tener buena salud: ayuda a que tu cuerpo absorba los nutrientes. Además, hace que las heces sean más blandas, lo que permite prevenir el estreñimiento. Es mejor elegirla, en vez de comer con bebidas azucaradas”, explica este facultativo, quien apunta que la deshidratación sí es realmente peligrosa para los órganos que dependen del líquido elemento a la hora de funcionar apropiadamente, incluyendo los relacionados con el proceso gástrico. Picco se ha distinguido además en la investigación sobre las dolencias relacionadas con el intestino, como la colitis ulcerosa o la temida Enfermedad de Crohn.

Lo que dice el Ministerio de Sanidad

La web Estilos de Vida Saludable del Ministerio de Sanidad recomienda beber entre un litro y medio y dos litros de agua a lo largo de todo el día, pudiendo tomarla durante las comidas o fuera de ellas, de manera indiferente. Aclara que es falso el mito de que es mejor tomarla fuera de las comidas.

También afirma que la sed que aparece durante las comidas debe ser saciada, tanto para nuestra correcta hidratación, como para ayudarnos a percibir mejor los sabores de los alimentos que ingerimos. Además, explica que el agua no tiene ninguna caloría, aunque "sí se considera saciante debido a que proporciona sensación de plenitud".