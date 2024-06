Estos son los usos del té de lavanda y sus propiedades saludables

Los cultivos de lavanda son muy abundantes en Aragón, solo hay que ver algunos ejemplos como la cosecha de lavanda de la Masía de Santa Ana de El Pobo, Teruel, con las 60 hectáreas destinadas a esta planta aromática que tiñen todos los veranos de color morado los campos. Un cultivo que es especial, además de por su color, por su aroma y propiedades terapéuticas. La lavanda ha sido durante años utilizada en aromaterapia porque promueve la calma y alivia el estrés, pero también se puede tomar en infusión y poca gente lo sabe.

Y es que, la lavanda es una planta aromática que posee una alta actividad antioxidante, como ha demostrado la investigadora Lucía Gayoso Morandeira en un estudio realizado en el departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la Universidad de Navarra. Así que, para todos aquellos que no conocían sus usos como infusión, estas son algunas de las propiedades:

Beneficios del té de lavanda

Una de las principales razones por las que el té de lavanda es tan apreciado es por sus propiedades calmantes. La lavanda contiene compuestos como el linalol y el acetato de linalilo, que tienen efectos relajantes sobre el sistema nervioso. Beber una taza de té de lavanda puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de calma y bienestar. Este efecto sedante también puede ser útil para mejorar la calidad del sueño, ayudando a combatir el insomnio y otros trastornos del sueño.

De hecho, en un estudio publicado en la National Library of Medicine (NIH) se observa una disminución en las sensaciones de ansiedad y depresión en un grupo de adultos mayores.

El té de lavanda también es conocido por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se ha utilizado tradicionalmente para aliviar dolores de cabeza, migrañas y dolores musculares, de forma natural.

Otra ventaja del té de lavanda es su capacidad para mejorar la digestión. Esta infusión puede ayudar a aliviar problemas digestivos como la indigestión, el malestar estomacal y la hinchazón. Beber té de lavanda después de las comidas puede facilitar la digestión y prevenir la acumulación de gases, promoviendo una función digestiva saludable.

Cómo preparar té de lavanda



Hervir una taza de agua.

Añadir las flores de lavanda secas al agua caliente.

Dejar reposar durante 5-10 minutos.

Colar el té y servirlo caliente.

Lavanda comestible

Eso sí, existen varios tipos de lavanda y las que se suelen utilizar en repostería e infusiones es la lavanda inglesa (Lavandula angustifolia). También el lavandín, planta híbrida entre la lavanda y el espliego. Sus aromas son ideales para agregar a las preparaciones, o saborizar mieles y tés.

