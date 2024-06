La nutricionista Boticaria García advierte sobre el consumo de los yogures caducados

La popular nutricionista Boticaria García se ha convertido en el ángel de la salud gastrointestinal para toda España y un buen número de seguidores hispanoparlantes al otro lado del Atlántico. Carga de argumentos sus respuestas, siempre con un estilo sencillo, directo y amable, con un punto de humor pero trasfondo muy serio. En esta ocasión ha publicado en sus redes sociales la respuesta a una de las preguntas más veteranas de los consumidores: la caducidad real de los yogures.

Boticaria, que participó en una de las galas ‘Mujeres’ de HENNEO en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, explica que la fecha de caducidad de los yogures ha cambiado en terminología y contenido en los últimos diez años.

Los yogures hace 10 años que no caducan

Simulando conversar con una persona inquieta sobre el tema, que es ella misma sin gafas ni bata blanca, Boticaria García se explica a sí misma y a los que la siguen en redes que las cosas han cambiado en España dentro del mundo yogur. “Desde 2014 -explica- los yogures se pueden etiquetar con la leyenda ‘fecha de consumo preferente’. Si no hay signos evidentes de mal estado, si los yogures se han conservado bien, tanto los yogures como otros alimentos que estén marcados con la etiqueta ‘fecha de consumo preferente’ se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha”.

La Boti con gorra y sin gafas pregunta a la nutricionista por el tiempo recomendable para el consumo de alimentos con la fecha preferente ya pasada, y la respuesta es clara y poco clara a la vez. “Podrían ser varias semanas, pero siento no poder dar una respuesta universal, va a depender del tipo de yogur. No es lo mismo uno natural que uno con piezas de fruta, depende de si se ha roto la cadena del frío, si lo has llevado pronto a casa”.

El yogur podría perder propiedades nutricionales

Boticaria explica que no es oro todo lo que reluce. “Ojo, que una cosa es que el yogur sea seguro y otra que si se pasa de fecha no pierda cualidades de sabor, de aroma, cualidades nutricionales”. La especialista remata su argumento diciendo que “el mejor consejo que puedo dar es que el yogur se coma dentro de la fecha de consumo, para disfrutar de todas sus propiedades”.

La dietista madrileña Andrea Cañas corrobora el juicio de su famosa colega. “Opino lo mismo que Boti, no es fecha de caducidad sino de consumo preferente. Si el yogur no tiene mal aspecto se puede comer, y pasa lo mismo con ciertos quesos. Puede perder lo que se llaman propiedades organolépticas: sabor, textura… incluso ciertos valores nutricionales, pero es seguro si presenta buen aspecto”.