Drogas y salud mental, una serpiente que se muerde la cola

Factores como la falta de empleo, las redes sociales, la presión social y la ausencia de educación emocional afectan a la falta de salud mental de los jóvenes. A estos hay que sumar el consumo de alcohol y drogas, banalizado en muchas ocasiones y aceptado socialmente en otras. Los datos sobre las drogas más consumidas por los españoles entre 14 y 18 años en el último año lo ponen de manifiesto: un 73,6% consumió alcohol; el 27,7%, tabaco, y cannabis un 21,8%.

Síntomas y actitudes que los especialistas conocen bien. "De seguir esta dinámica es muy probable terminar en una ruptura sin billete de vuelta", advierte Pedro Pablo Herraiz, psicólogo y presidente de Fundación Ámbitos, en el documental 'Mi mente, mi reino'.

Es una ruta de ida y vuelta. Los diagnósticos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), psicosis e incluso epilepsia pueden estar relacionados con el consumo de estupefacientes. Pero padecer estas patologías también puede acercar al paciente a las drogas. "Si alguien tiene TDAH y fuma su primer porro tiene la sensación de desconectar y se genera un hábito", mantiene Valle Novillo, trabajadora social en Proyecto Hombre.

Historias como la de Cecilia, de 22 años y estudiante de Integración Social, que estuvo en un "pozo profundo y oscuro", rodeada por las "paredes escurridizas" de la adicción. Gracias a un "proceso de autocomprensión", logró dejar "atrás la adicción, el dolor, las personas tóxicas para encontrarme a mí". Y la de Alfonso, ahora con 23 años. "Llega un momento que la realidad se distorsiona, escuchas voces, piensas que te llaman", recuerda. Su "desencadenante" fue una ruptura sentimental. "Empecé todos los días a beber botellas yo solo. A lo mejor no dormía, consumía siempre. Las drogas duras las cogí con muchas ansias. Pastillas, cristal. Daban un placer instantáneo. Piensas que estás siendo tú, la persona que crees que debes ser. Que encajas en algún sitio".

Con las drogas "no hay riesgo cero", alerta el psicólogo Jorge Luengo de Proyecto Hombre, aunque sí hay salida. Lo primero es buscar ayuda. Existen centros como Proyecto Hombre, donde Cecilia sigue una terapia ambulatoria. O como la Fundación Ámbitos, donde Alfonso vive en uno de sus pisos tutelados; o la Fundación SER, que se encarga de facilitar la integración laboral.

Todos ellos, con su labor, ponen de manifiesto la importancia y magnitud de programas como Incorpora, de la Fundación 'la Caixa', que propició en 2023 más de 42.000 oportunidades laborales en las 16.500 empresas adheridas al proyecto, con el apoyo de 500 entidades sociales. Con la atención a personas con problemas de salud mental como una de sus prioridades, les ayudan a "adquirir habilidades como la puntualidad", explica Toñi Ballesteros, técnico de Inserción de Incorpora.

Legales y blandas

La cuestión empieza con las drogas legales y sigue con las blandas. "El alcohol y el tabaco no dejan de ser drogas legales", explica el epidemiólogo clínico José Luis R. Martín. "Los factores de riesgo son la edad de inicio, la predisposición genética y cuánto se consume. No es necesaria una sobredosis con el cannabis, puesto que con dosis terapéuticas surge este tipo de brote. Hay que luchar contra la banalización del consumo", clama Herraiz.

El peligro está no solo en la calle con los jóvenes. También dentro de los hogares y atañe a los padres. "Hay una hipocresía muy grande con respecto al consumo de la drogas", analiza el artista y rapero El Chojín. "Cuando hablamos de drogas, apartamos el tabaco y el alcohol. Pero no existe la posibilidad de que un joven no termine tomando una cerveza. El dolor de la cabeza, si no haces un trabajo activo para intentar sanarlo, es posible que se quede dentro de ti, y eche raíces. No se trata solo de curar un problema de salud mental, sino de prevenirlo".