Así es como los expertos recomiendan destapar los oídos durante un vuelo

Hay personas que aman viajar y no les importa el medio de transporte que utilizar: tren, coche, barco o avión, pero, este último es el que más problemas con los cambios de presión ocasiona y muchos viajeros no soportan la sensación de tener los oídos taponados. Mucha gente se agobia porque no saben cómo destaponar los oídos de forma rápida y efectiva. Por eso, y otros motivos, eligen el avión como última opción, cuando es uno de los medios de transporte más rápidos y el más seguro. De hecho, la probabilidad de morir en un avión es minúscula: 1 de cada 8.000.000.

El causante de esta sensación tan desagradable se llama barotraumatismo de oído, comúnmente conocido como 'oído taponado', un fenómeno frecuente durante los vuelos. Se produce cuando hay una diferencia de presión entre el aire del oído medio y el entorno exterior, lo que puede causar molestias e, incluso, dolor. La trompa de Eustaquio es un pequeño conducto que conecta el oído medio con la parte posterior de la nariz y la garganta, es la encargada de equilibrar la presión. Sin embargo, cuando este conducto se bloquea o no puede abrirse correctamente, se genera una presión desigual que causa la sensación de oído taponado.

Trucos para destaponar los oídos