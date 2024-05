La 'influencer' zaragozana de la microbiota: "El estrés es el mayor pirómano de nuestro cuerpo"

La bióloga y divulgadora zaragozana Mónica Pérez (Zaragoza, 1993), máster en Nutrición y Dietética, está detrás del perfil 'Somos Microbiota', una idea que se le ocurrió en plena pandemia para concienciar a una población cada vez más preocupada por la salud y el estilo de vida de la relevancia que tiene ese conjunto de microorganismos "con los que compartimos piso".

Con cerca de 30.000 seguidores en Instagram, presentó el pasado mes de abril su primer libro: 'Lo importante está en tu microbiota, una guía para aprender a cuidar el universo que hay en tu interior'.

¿Qué factores pueden alterarla?Todos los factores a los que estamos expuestos en el día a día afectan a la microbiota igual que a nuestra salud. Hay factores que no podemos controlar, como por ejemplo la edad, el sexo -las mujeres tenemos más fluctuaciones hormonales que la condicionan- el ambiente donde vivimos, la ciudad, el país… Todo eso afecta, pero no lo podemos controlar. Lo que está en nuestra mano sería la alimentación, nuestro estilo de vida, nuestro descanso -ese momento en que nuestro cuerpo se puede reparar- y la gestión del estrés, que es una bomba para el cuerpo. El ejercicio físico o la actividad diaria van a ser también super importantes para nuestra salud y nuestra microbiota.

Para quienes no lo sepan: ¿qué es la microbiota?Es todo el conjunto de microorganismos de nuestro cuerpo, todos los inquilinos con los que compartimos piso. Y entre esos microorganismos encontramos bacterias, hongos, levaduras e incluso virus, que a veces también pueden ser buenos y no solo infectan a las personas sino que también pueden afectar a bacterias.

¿Cuándo empezó a interesarse por este tema?Empecé hace dos años. Mi madre tuvo muchos problemas que no sabíamos de dónde venían y fueron unos años muy duros a nivel familiar, con mucho estrés. De repente le empezó a sentar mal toda la comida: la lactosa, el gluten… Perdió mucho peso, pero nos faltaba relacionar el estrés con las intolerancias, saber qué había en medio. Di con un libro de la microbiota y ahí hallé la respuesta. Durante la pandemia pensé: 'quiero hacer algo que me haga sentir realizada', y me creé el perfil en Instagram para entretenerme un poco. Quería ayudar a esas personas como mi madre a conocerse mejor y desvelar la unión de la fisiología de nuestro sistema intestinal con las emociones.

¿Cómo podemos controlar esa inflamación?Tenemos que centrarnos en lo que está en nuestra mano y la base es el conocimiento de uno mismo. No hace falta saber de medicina o de salud. Pero sí qué se adapta más a nuestro estilo de vida en relación a la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés y el descanso. A veces conocer todo esto también requiere de la ayuda de un profesional. Pero por lo general, lo que vale para todos sería llevar una dieta saludable, evitar el alcohol, priorizar la comida real, de temporada y más próxima a nosotros. No hace falta comprarnos alimentos que a lo mejor se ponen de moda y son súper caros y difícil de acceder. En cuanto al ejercicio, hay que saber cuándo incluir un poquito de movimiento en una rutina muy ajetreada. Si no podemos hacer nada, igual vale con subir andando las escaleras o bajarnos una parada antes del autobús y hacer ese otro poquito andando o ponernos un vídeo de Youtube de 10 minutos… No se puede pedir a una persona que tenga que ocuparse de los hijos, con una jornada de 8 horas, que se apunte dos horas al gimnasio. Hay que adaptarse e intentar también que esos ratitos de tranquilidad, de leer o de cocinar en casa sean también momentos de relax.

¿Cómo podemos saber que está todo bien?Yo siempre hago mucho hincapié en los síntomas que tengamos. Un pequeño desequilibrio es algo puntual. El problema es cuando los síntomas malos -que nos sintamos muy mal después de comer, el hinchazón, etc.- se repitan en el tiempo. También hay otros síntomas fuera de lo intestinal que nos pueden dar ideas de que algo va mal. Podemos tener problemas en la piel (urticaria, picores...) e incluso infecciones de orina recurrentes. Cuando tenemos algún problema de salud sabemos que la microbiota va a estar desequilibrada. Y algo que no vemos tan evidente: cómo reaccionamos al estrés. Podemos tener un episodio de estrés a las 8.00 y que nos dure hasta por la noche, sin que hayamos podido volver a la calma. Eso puede deberse a que las conexiones intestino-cerebro (ese nervio vago) estén mal.

"Los resultdos a corto plazo y por una función meramente estética no son buenos"

¿Es importante el descanso?Es muy necesario un sueño reparador. Y saber qué nos ayuda a dormir mejor. Hay personas que el estrés no les deja dormir y hay que hacer mas hincapié en la gestión del estrés. Hay otros a los que el ejercicio les ayuda a dormir. Gente que si cena muy tarde no se puede ir a la cama pronto, y entonces adelantar la hora de la cena o cenar un poquito menos puede servir. La claves es hacer siempre lo que más se adapte a nuesta vida para saber que nos va a ayudar. A veces intentamos copiar cosas que vemos en Instagram e igual no va con nosotros... Está muy bien fijarse en otros, pero es ir probando hasta tener una rutina o estilo saludable con el que estés cómodo, que es lo más importante, sabiendo que a veces tendrás que hacer sacrificios o tirar más de disciplina que de ganas, pero que no sea una soga al cuello que no llegas.



Ahora que nos acercamos a la temporada de la 'operación bikini'. ¿Qué opinas de las dietas milagro?Los resultdos a corto plazo y por una función meramente estética no son buenos. Porque al final quieres tener resultados instantáneos y no constantes. Eso implica que vas a poner a tu cuerpo en un estrés muy fuerte para conseguir un objetivo del que cuando llegue el verano te vas a olvidar. Lo importante es ser constante en nuestros hábitos, hacerlos para sentirnos bien, y si estamos saludables no va a haber esa presión por hacer ese tipo de locuras cuando llegue el verano. Intentar tener objetivos estéticos está bien si no nos centramos solo en eso porque puede convertirse en una obsesión muy fuerte, y si tú ya lo haces porque quieres estar sano te vas a ver bien, pero entonces además de la alimentación tienes en cuenta más cosas, como la gestión del estrés, el descanso, no solo alimentación y ejercicio. El equilibro y la constancia es la clave de todo.

¿Son los suplementos alimenticios unos "polvos mágicos"? ¿Cuáles deberíamos incluir en la dieta?Hay mucha gente que piensa que los suplementos le van a solucionar que no haga bien una alimentación o que le van a ayudar a suplir una de esas cuatro patas, y no. Los suplementos son una ayudita o un empujón, pero esa ayudita funciona si tú ya estás en marcha, si no no va a arrancar tu coche. No obstante, sí que es verdad que algunos suplementos son necesarios para casi todo el mundo porque hay más déficit en los alimentos que tenemos y ya solo por la dieta no vamos a llegar a suplirlo, como peude ser la vitamina D. Hoy en día hay muchísimo déficit de vitamina D por el estilo de vida que llevamos, porque no nos exponemos tanto al sol y al final es necesario suplementarse. También el magnesio, que nos va a ayudar con el sueño reparador y con el tema intestinal, lo veo un básico. El magnesio, la vitamina D y el Omega3.

Flexitanarianos, vegetarianos, omnvívoros, veganos… ¿Cuál dirías que es la mejor dieta para una microbiota sana?Yo soy partidaria de comer de todo, pero hay que priorizar la comida real: los alimentos de temporada y los cercanos, y diría que la mejor es la dieta mediterránea, que eso engloba una dieta omnívora. En nuestra vida normal -si no tienes ninguna patología- deberíamos poder comer de todo.

En su libro habla también de la meditación y de cuidar la esfera social: rodearse de esas personas "vitamina". Sí, y es quizás lo más difícil, incluso con tus propios amigos… Llevamos una vida frenética en la que incluso enviar un whatsapp a veces se te pasa porque no puedes. Es complicado. Por eso es importante que el ratito que puedas sacar para estar con esas personas sea de calidad: dejar los móviles a un lado y saber que aunque a lo mejor no os podáis ver todos los días, que sean momentos de humanidad. No es tanto la cantidad de veces que nos veamos, sino la calidad de esos encuentros porque hoy en día sacar tiempo para salir a tomar un café es muy difícil.