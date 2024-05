El alimento sustituto de la carne con un alto contenido en fibra y rico en proteínas

Los superalimentos están de moda en España porque, más allá de lo acertado o no del término, hacen referencia a aquellos alimentos que por su composición en determinadas sustancias les confieren supuestas propiedades para la salud. Y se han convertido en pilares fundamentales de dietas saludables. Aunque, no hay que olvidar que los expertos en nutrición recuerdan que las dietas milagro no existen y la clave para obtener una buena salud es comer variado, evitar los alimentos procesados y hacer ejercicio físico.

Y, por supuesto, cuidar tu alimentación e incluir superalimentos que de verdad tengan beneficios para la salud. Como uno muy de moda ahora en España, que posee muchas proteínas vegetales, actúa como sustituto de la carne y contiene otros nutrientes importantes como la fibra. Hablamos del seitán.

Qué es el seitán

El seitán es un alimento compuesto de gluten, la proteína de muchos cereales. Se elabora haciendo una masa a partir de una mezcla de harina de trigo y agua. El almidón se enjuaga con más agua para que la masa se convierta en proteína de gluten pura. Por eso, el seitán se utiliza como sustituto de la carne en platos veganos y se puede cocinar de manera parecida a la carne.

Se trata de una fuente de proteínas con la capacidad de absorber casi cualquier sabor, por lo que le gusta a la mayoría de personas, sean o no veganas. Lo mejor es que el seitán tiene un bajo contenido en grasas y un efecto saciante, lo que le convierten en un alimento idóneo en dietas.

Propiedades del seitán

Al tratarse de un alimento prácticamente natural, el seitán contiene muchas propiedades que son beneficiosas para la salud. El seitán es una fuente de proteínas de origen vegetal apta para vegetarianos y veganos. Algunos productos de seitán solo contienen gluten, pero otros pueden incluir proteínas de soja o legumbres.

En 100 gramos de seitán hay entre 15 y 21 gramos de proteína, que es la misma cantidad que se puede encontrar en la carne animal, según explicaron desde Ifema Madrid.

Valor nutricional del seitán

El seitán se compone principalmente de proteína vegetal, pero también consta de otros nutrientes. 30 gramos de gluten de trigo es equivalente a una porción de seitán y contiene:

104 calorías

21 gramos de proteína

4 gramos de carbohidratos

0,5 gramos de grasa

16 % de la IDR (Ingesta Diaria Recomendada) de selenio

8 % de la IDR de hierro

7 % de la IDR de fósforo

4 % de la IDR de calcio

3 % de la IDR de cobre

¿Cuál es la diferencia entre tofu y seitán?

El tofu se elabora a partir de las habas de soja, mientras que el seitán está hecho de gluten de trigo. La textura del seitán es tersa, lo que hace que sea muy similar a la de la carne animal, así como su color y tonalidad.