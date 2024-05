Estos son los ocho hábitos para alargar tu vida 20 años más, según la ciencia

España y Japón son los países más longevos del mundo. Los japoneses tienen una esperanza de vida que supera los 84 y los españoles de más de 83 años. Sin embargo, si la vida sigue transcurriendo según lo previsto, en el 2040 la esperanza de vida española rondaría los 86 años, siendo el país número uno en esperanza de vida más alta. Aunque, fuera de las cifras oficiales, mucha gente se pregunta cómo aumentar los años de vida.

Ante esta pregunta, un estudio realizado por un equipo de médicos de la Universidad de Harvard (EE.UU) ha analizado los ocho principales factores, relacionados con el estilo de vida, que afectan a la mortalidad y esperanza de vida. Y, ha concluido que si se incorporan ocho de los hábitos estudiados, se puede alargar la vida hasta 24 años más.

Ocho hábitos para la esperanza de vida

El equipo dirigido por la científica Xuan-Mai Nguyen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard ha analizado a veteranos de Estados Unidos y los resultados los han publicado en la 'Revista Americana de Nutrición Clínica'. La autora explica que tenemos un periodo de 20 años en los que estamos a tiempo de adoptar estos buenos hábitos para que influyan en nuestra esperanza de vida.

Ejercicio físico. Las personas estudiadas que lo empezaron a adoptar les produjo una disminución del 46% en el riesgo de muerte por cualquier causa, en comparación con los que no hacían ejercicio, según las conclusiones del estudio. No consumir opiáceos. Es el segundo factor que más años suma. No consumir opiáceos reduce el riesgo de muerte prematura en un 38%, según el estudio. Puede parecer excesivo, pero lo cierto es que actualmente, en EE.UU, el consumo de fentanilo está catalogado como emergencia de salud pública, provocando estragos entre la población. El tercero es dejar de fumar. Según la investigación, no haber consumido nunca tabaco reduce el riesgo de muerte en un 29%. Controlar el estrés. El estudio de la Universidad de Harvard concluye que controlar el estrés reduce la mortalidad prematura en un 22%. Llevar una dieta adecuada, basada básicamente en la nuestra, la mediterránea (lo que aumenta un 21% las posibilidades de vivir más años). Moderar el consumo de alcohol, lo que reduce en un 19% el riesgo de muerte. Dormir bien y descansar lo suficiente. Esto es importante, ya que reduce las posibilidades de muerte prematura en un 19%. Tener unas relaciones sociales sanas y positivas, lo que hará que vivamos un 5% más de años.

Si comenzamos con todos estos hábitos antes de los 40, podemos aumentar nuestra longevidad en 24 años aproximadamente de media. Si lo hacemos a los 50, entonces, unos 21 años alargaremos (de media) la vida y si lo hacemos a los 60, ganaríamos unos 18 años. Aunque, también hay diferencias entre hombres y mujeres.

