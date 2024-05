Esta es la especia que puedes añadir a las comidas y ayuda a mitigar los dolores de la artrosis

La artrosis es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones, causando dolor, rigidez y pérdida de movimiento. Se produce cuando el cartílago que recubre los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo, lo que provoca que los huesos rocen entre sí. Esta dolencia se da debido al envejecimiento, a lesiones previas u a otros factores. Y en España 7 millones de personas padecen esta enfermedad reumática, según explicó el Dr. Francisco Blanco, reumatólogo en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, en 'SER-OARSI Symposium' de 2023.

Para aquellas personas que lo sufran, es muy importante la alimentación para tratar la artrosis, ciertos alimentos pueden calmar el dolor. Como, por ejemplo, el orégano, una especia con multitud de beneficios antiinflamatorios.

Y es que, el orégano tiene multitud de propiedades y beneficios para la salud. Un equipo de científicos hasta encontró hace unos años que el carvacrol, la sustancia en el aceite de orégano que da a esta especia su distintivo olor cálido y aromático y su sabor, es eficaz contra el norovirus al romper la dura capa externa del virus, según recogió la revista 'Journal of Applied Microbiology'.

Propiedades del orégano

Entre los beneficios del orégano para la salud hay uno que ha destacado la Universidad de Bonn (Alemania) y la Escuela Politécnica Federal de Zurich (Suiza), que sorprenderá a aquellos que padezcan artrosis. El orégano aporta un principio activo conocido como betacariofilina (E-BCP) que repercute positivamente en la disminución de los dolores e inflamaciones articulares, por lo que es altamente recomendado como tratamiento preventivo de la artrosis.

Además, el aceite de orégano ha demostrado poder antiinflamatorio y analgésico también en los dolores de muelas. Estos, que pueden ser usados dentro de la boca, pueden aliviar los síntomas de infecciones con unas pocas gotas sobre los dientes. Puedes consultar a tu dentista lo que es recomendable, ya que los efectos pueden variar según la persona.

