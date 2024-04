Así es el virus B detectado en China: una enfermedad rara y con una mortalidad elevada

Un nuevo caso del extraño virus B, también conocido como virus simiae o herpes B, ha sido diagnosticado en un hombre de 37 años en Hong Kong, China. El paciente se encuentra en estado crítico tras presentar síntomas graves como fiebre y pérdida de consciencia. Se sospecha que contrajo el virus durante una excursión al parque Kam Shan, donde sufrió heridas posiblemente por contacto con monos o macacos.

Este no es el primer caso de infección por el virus B en China. En 2021, un veterinario de 53 años residente en Beijing falleció tras presentar síntomas como vómitos y náuseas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la infección por este virus es "extremadamente rara", pero puede provocar "daños cerebrales graves o la muerte si no se recibe tratamiento". El contagio se produce por contacto con monos macacos infectados, que no presentan síntomas visibles. Desde su identificación en 1932, solo se han registrado 50 casos de infecciones, con 21 personas fallecidas.

Síntomas y evolución del virus B

Los primeros síntomas de la infección por el virus B aparecen entre 3 y 7 días después de la exposición, aunque pueden manifestarse hasta un mes después. Inicialmente, se presentan síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor muscular, fatiga o dolor de cabeza. Además, pueden aparecer pequeñas ampollas en la zona de contacto con el mono infectado.

A medida que la enfermedad avanza, pueden surgir otros síntomas como dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal e hipo. La mortalidad es elevada, alcanzando el 70-80% de los casos. El virus se propaga y genera inflamación en el cerebro y la médula espinal, provocando dolor, entumecimiento o picazón cerca de la herida, problemas de coordinación muscular y daño cerebral y nervioso severo.

Prevención y tratamiento del virus B

Actualmente, no existen vacunas ni un tratamiento definitivo para la protección frente al virus B. Los expertos recomiendan evitar el contacto con monos macacos, especialmente en áreas de alta población, para prevenir arañazos o mordeduras. Los investigadores, veterinarios y otros profesionales que trabajan con monos tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

En caso de exposición, es crucial seguir los primeros auxilios: lavar la herida y dejar correr el agua sobre la misma herida durante 15 o 20 minutos. Posteriormente, es vital acudir a un centro sanitario.

Virus herpes B

El 'virus simiae', también conocido como herpes B, es un virus perteneciente a la familia Herpesviridae. Fue identificado por primera vez en 1932 y se encuentra principalmente en monos macacos. Aunque la infección en estos animales suele ser asintomática, el virus puede transmitirse a los humanos a través de mordeduras, arañazos o contacto con tejidos o fluidos de monos infectados. En humanos, la infección por el virus B es extremadamente rara, pero puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo