Descubre la mejor hora para salir a caminar y bajar el azúcar según un estudio médico

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en España, un 27,4% de personas de 16 años y más se ha declarado sedentaria en su tiempo libre. Unas cifras preocupantes, ya que los hábitos sedentarios (cada vez más comunes entre la población) son perjudiciales para la salud y están relacionados, en algunas ocasiones, con altos niveles de azúcar en el organismo.

Así que, todos los hábitos y ejercicios que combatan este sedentarismo, por pequeños que sean, son una buena opción. De hecho, un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Limerick, en Irlanda, y publicado en National Library of Medicine (NIH), ha evaluado como interrumpir la posición de estar sentado con periodos cortos de estar de pie y paseos de intensidad leve, marca una gran diferencia en comparación con el sedentarismo ininterrumpido.

Salud cardiometabólica

Este estudio médico irlandés ha medido un marcador de salud cardiometabólica en adultos mayores de 18 años. Después, ha realizado un metaanálisis que cuantificaba la diferencia de magnitud sobre la salud de las personas que habían permanecido sentadas de forma prolongada, y los que habían interrumpido el sedentarismo con actividades físicas (pero sin ser muy fuertes ni prolongadas).

Y, los resultados del estudio son claros: las interrupciones cortas, pero frecuentes, del sedentarismo reducen significativamentela glucosa postprandial, en comparación con la acción de estar sentado de forma prolongada y sin interrupción.

Caminar reduce el azúcar en sangre

Investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona y del CIBERDEM han descubierto que el ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina porque los músculos liberan determinados microRNAs que modulan la expresión de genes en el hígado que facilitan la tarea de la insulina. La investigación, que publica la revista PNAS, proporciona una nueva diana terapéutica para tratar la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico.

Y es que, el ejercicio practicado de forma habitual aumenta la sensibilidad del cuerpo a la insulina y se reducen así los niveles de azúcar en sangre, ya que las células absorben la glucosa de forma efectiva. Mientras estamos caminando, los músculos emplean glucosa como fuente de energía y, de esta forma, se acumula menos nivel de azúcar en el torrente sanguíneo.

¿Cuál es el mejor momento para salir a caminar?

Si no sabes cuál es el mejor momento para salir a caminar o tienes que organizarte el trabajo, según un estudio realizado por Alan. E. Donnelly y Brian. P. Carson, entre otros investigadores de la Universidad de Limerick, el mejor momento para salir a caminar y reducir los niveles de azúcar en sangre es justo después de comer, con margen de hasta hora y media una vez acabada la comida.

Si el trabajo te lo impide, se ven muchos más resultados si te levantas de la silla después de comer y das un paseo leve y moderado (y cuando tengas más tiempo lo completas) que quedarte sentado tras la comida.

