La fruta exótica con más fibra que el kiwi, que refuerza la memoria y España apodó: "manjar blanco"

La fama de ser una fruta con fibra la tiene el kiwi, pero, la verdad es que hay variedades que le superan nutricionalmente. Por ejemplo, la Fundación Española de Nutrición (FEN) destaca el valor nutricional de todas las frutas y verduras que se consumen en España y señala que un kiwi tiene 1,6 gramos de fibra, mientras que la chirimoya, por ejemplo, tiene 2,3 gramos.

Tal y como explica también la FEN, el origen de la Chirimoya es muy curioso, ya que esta fruta se remonta a los Andes peruanos y las montañas de Ecuador, donde crece espontáneamente, aunque algunos historiadores incluyen también las zonas andinas de Chile y Colombia. Y, aquí llega lo curioso, cuando la descubrieron en América por primera vez los españoles la denominaron "manjar blanco"

La chirimoya es el fruto del chirimoyo, un árbol de la familia de las anonáceas. Dicho fruto tiene forma de corazón, con un tamaño similar al del pomelo, y se encuentra recubierto de una piel de color verde, en la que se dibujan unas escamas que recuerdan a las de un reptil. Y, el interior de la fruta es de color blanco y textura carnosa. Por tanto, se trata de una fruta muy especial, no es de extrañar que su valor nutricional también lo sea.

Beneficios y propiedades de la chirimoya

La temporada de la chirimoya es en invierno, por tanto, ahora es la mejor época para disfrutar de todo su sabor y de sus propiedades nutritivas, ya que es muy importante comer frutas y verduras de temporada. Tal y como explica la Fundación Española de Nutrición, la chirimoya es una fuente de potasio y vitamina C.

Respecto a otros nutrientes, la chirimoya es fuente de potasio y vitamina C. Una ración de chirimoya cubre el 13% y el 36% de las ingestas recomendadas de potasio y vitamina C para la población de estudio. El potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Por último, la chirimoya también contiene fósforo (25,2 gramos), lo que contribuye a reforzar la memoria de estudiantes y ancianos.