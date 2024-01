Los cinco efectos secundarios de la vacuna covid que debes conocer según los CDC

La alta incidencia de covid-19 y gripe A en las últimas semanas ha devuelto a la actualidad algunas pautas sociales y medidas excepcionales que ya parecían en desuso, y que no tenían presencia en la actividad cotidiana durante los dos últimos años. El regreso de las mascarillas a los centros de salud, hasta ahora voluntario en las zonas comunes, es un síntoma de ello, y es que la prevención sigue siendo fundamental a la hora de evitar las complicaciones de un virus que desató una pandemia mundial en la primavera de 2020.

Aunque las sucesivas mutaciones del virus han derivado en una gripalización y la mayor parte de la población se vacunó, el covid sigue ahí y esta campaña también se ha animado a ponerse la vacuna desde las autoridades sanitarias. Actualmente, además, la parte más notoria de los síntomas no es tan común. De todos modos, no está de más recordarlos si se tienen dudas acerca de un posible contagio, además de recuperar la costumbre de hacerse un test en esta situación.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, recuerdan dos datos interesantes, especialmente para los pacientes de riesgo. “Debe usted recibir una vacuna actualizada contra el covid-19 incluso si ya lo tuvo. Vacunarse después de recuperarse de la infección por covid-19 le brinda protección adicional contra el virus que causa la enfermedad”. Eso sí, los CDC precisan que lo ideal es esperar tres meses desde que la persona enferma dé un test negativo y su recuperación esté certificada.

Por otro lado, desde los CDC se aclara que “las personas que ya tuvieron covid-19 y no se vacunan después de recuperarse tienen más probabilidades de volver a infectarse por covid-19 que aquellas que se vacunaron después de su recuperación”.

Efectos secundarios de la vacuna covid: grados e incidencia

Los efectos secundarios de la vacuna contra el covid-19 pueden variar según cada persona. Lo normal es que no afecten a las actividades cotidianas, sean leves y desaparezcan en pocos días, como ocurre con otras vacunas. Hay una serie de recomendaciones para aliviarlas de manera eficaz y, al mismo tiempo, no incurrir en errores comunes. Por ejemplo, no se recomienda tomar analgésicos ni medicamentos como ibuprofeno, aspirina (solo para personas de 18 años de edad o más) ni acetaminofeno antes de vacunarse con el objetivo de intentar evitar los efectos secundarios. Para aliviar el dolor en el brazo de la inyección, puede aplicarse un paño limpio, frío y húmedo sobre el área. Además, hay que mantener el brazo activo. Si aparece la fiebre, hidratarse es esencial.

No obstante, y aunque son poco comunes, se han dado casos más severos de reacciones adversas, tal y como listan los propios CDC.

Anafilaxia tras la vacuna

El índice de casos es de aproximadamente 5 por cada millón de dosis administradas. Se trata de una reacción alérgica grave que puede acaecer tras cualquier vacuna.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) después de la vacunación

El SGB es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario daña las neuronas y causa debilidad muscular, incluso parálisis. El SGB se ha observado principalmente entre personas de 50 años de edad o más.

Los datos del Vaccine Safety Datalink (VSD) explican que el índice de SGB dentro de los primeros 21 días posteriores a la administración de la vacuna contra el covid-19 J&J/Janssen resultó 21 veces más alto que después de la administración de las vacunas de ARNm contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna.

Estas observaciones contribuyeron a la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés) sobre la preferencia del uso de las vacunas de ARNm contra el covid-19

Miocarditis y pericarditis tras las vacunas covid

Son poco frecuentes tras la vacuna contra el covid-19. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, y la pericarditis es una inflamación de la capa exterior que recubre el corazón. La mayoría de los pacientes con miocarditis o pericarditis después de vacunarse contra el covid-19 respondieron bien a la medicación y al reposo.

Trombosis con trombocitopenia (TTS) después de la vacuna

Son muy poco frecuentes, aunque graves, los casos de este síndrome tras la vacuna: 4 por cada millón de dosis de J&J/Janssen. El TTS causa coágulos en grandes vasos sanguíneos y recuento bajo de plaquetas. Este descubrimiento también hizo que la ACIP recomendase las vacunas ARNm (Pfizer y Moderna) contra el covid-19.