Las mejores cremas hidratantes por menos de 7 euros, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 16 cremas hidratantes para pieles normales y mixtas de las cuales 14 han sacado buena nota en los test de hidratación y de uso. Las otras dos cremas, por su parte, obtienen resultados como mínimo aceptables. No obstante, la OCU advierte que este tipo de productos, de venta en supermercados, perfumerías y parafarmacias, no hidratan en profundidad: los cosméticos no penetran más allá del estrato córneo de la epidermis; por debajo está la dermis y hasta allí solo pueden llegar algunos medicamentos.

De hecho, anuncian que menciones como hipoalergénico o dermatológicamente testado son solo un reclamo publicitario. Del mismo modo, que los ingredientes tengan un “origen natural” no es necesariamente más saludable para la piel. Y es que, más allá de su poder de hidratación, las principales diferencias entre las cremas seleccionadas se observan en el etiquetado, el impacto ambiental de sus envases y, sobre todo, en su precio de venta al público.

Respecto al etiquetado, aunque la legibilidad es en general buena, OCU critica que la información completa suele estar solo en la caja de cartón, que acaba rápidamente en la basura y que pocas incluye indicaciones sobre cómo deshacerse luego del envase. En cuanto al impacto ambiental, son pocos los productos que utilizan en sus envases materiales reciclados y que permitan aprovechar al máximo su contenido en crema. Por ejemplo, la caja de cartón no es necesaria, con el bote sería suficiente. Pero es la diferencia de precio lo que más llama la atención, ya que puede variar entre 3,49 y 38,67 euros por 50 ml.

Los mejores análisis apuntan a dos cremas que se pueden conseguir por menos de 7 euros en los supermercados. La Nivea Naturally Good Aloe Vera bio se considera una crema de buena hidratación y que “deja la piel muy suave” según las usuarias. Tiene un precio de entre 5,99 y 8,99 euros el tarro de 50 ml. No obstante, lleva fragancias que pueden ser alergénicas y su envase es perjudicial para el medio ambiente.

También la Deliplus Hidrata 24 horas Cream de Mercadona ha obtenido buenos resultados en el análisis. El precio es de 5 euros el tarro de 50 ml. Su fragancia gusta mucho a las consumidoras y no es alérgica, además, también tiene muy buena hidratación. Su etiquetado es muy completo, aunque su impacto medioambiental es mejorable.

No obstante, la OCU señala que una crema hidratante debe adecuarse al tipo de piel (seca, mixta o grasa) y no a la edad del usuario. Y destaca que para mantener un cutis sano hay que llevar una vida sana: evitar el tabaco, dormir bien y seguir una dieta saludable, además de protegerse de la contaminación y el sol. Una buena rutina diaria consiste en aplicar sobre la crema hidratante una crema para el sol con factor de protección alto.