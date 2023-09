El rechazo del Ministerio de Sanidad al cribado del cáncer de pulmón enoja a los médicos

El Ministerio de Sanidad ha elegido el mes de agosto, de vacaciones para la mayoría de la población, para anunciar su rechazo a la propuesta de médicos y pacientes de promover un plan de diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. La decisión, basada en el informe de un grupo de expertos, considera que la puesta en marcha de un programa así -como los que se realizan para el cribado poblacional de los tumores de mama y colon- no es coste efectivo. Es decir, los resultados que se obtendrían no justifican la inversión necesaria. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la última en sumarse a esta corriente crítica, no se lo cree. La metodología empleada en el metaanálisis en el que se basa el documento oficial es, según dicen, "discutible".

Médicos y pacientes han venido uniendo sus voces durante los últimos años para reclamar a los servicios sanitarios un programa de diagnóstico temprano del tumor pulmonar, el más mortal de todos, pese a los avances logrados gracias a la inmunoterapia y otros nuevos tratamientos. Cada año se detectan en España unos 30.000 casos. Dos de cada tres de esos pacientes mueren en los cinco años siguientes. La supervivencia hoy se sitúa en el 15%, aunque antes de la inmunoterapia era del 5%.

Los programas de cribado propuestos a nivel internacional se dirigen a fumadores y exfumadores de menos de 15 años con edades entre 55 y 75 años. A todos ellos se les somete a una prueba radiológica llamada TAC, que permite el estudio del pulmón desde distintos planos. EE UU y Reino Unido ya lo hacen.

El crítico documento de la Separ conocido este lunes cuenta con el apoyo de la organización internacional Lung Ambition Aliance, a favor de estos programas, la Sociedad Española de Radiología (Seram), la de Médicos Generales y de Familia SEMR, la fundación Ricky Rubio y -además- el Servicio Riojano de Salud. En él, todos ellos recuerdan al Ministerio que "tanto la Comisión Europea como el conjunto de Sociedades Científicas que se dedican al manejo, diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, así como las asociaciones de pacientes, han manifestado su apoyo a este cribado". El escrito pone en tela de juicio los criterios utilizados por el Ministerio en su evaluación y recuerda que "existen análisis independientes publicados que discrepan sobre el coste beneficio de este cribado en España y son más fieles a la realidad".

Los médicos recuerdan que la incidencia del cáncer pulmonar es cada vez mayor; y que la mortalidad está ligada a su "diagnóstico tardío". En su informe, Separ y el resto de organizaciones aluden también al "incremento progresivo del precio de los actuales tratamientos" que, dicen, no se ha tenido en cuenta. Defienden por ello la necesidad de poner en marcha en España "un programa piloto que demuestre la factibilidad del cribado".